Город финансово поддержит составление планировки Таллиннской окружной железной дороги

Помимо города Таллинна, совместный интерес к планированию возможностей строительства Таллиннской окружной железной дороги и готовность участвовать в финансировании разработки пространственного решения выразили и другие местные самоуправления Харьюмаа – город Кейла, волости Ляэне-Харью, Раэ и Сауэ, а также предприятия Mainor Ülemiste AS, AS Technopolis Ülemiste, Ülemiste Center OÜ, AS Alexela Logistics, Paldiski Sadamate AS и Tallinna Sadam AS.