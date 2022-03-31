Городская управа приняла решение об участии в финансировании составления специальной планировки Таллиннской окружной железной дороги. Проект предполагает создание нового участка имеющейся железной дороги с шириной колеи 1520 миллиметров, который позволит отвести товарные поезда от центра города.
Город финансово поддержит составление планировки Таллиннской окружной железной дороги
Согласно решению городской управы, Таллинн будет оказывать поддержку составлению специальной государственной планировки Таллиннской окружной железной дороги в объеме 675 000 евро до 2028 года.
«Проект Таллиннской окружной железной дороги предусматривает строительство нового отрезка между Палдиским направлением и участком железной дороги к востоку от Таллинна. После строительства окружной железной дороги следующие из Палдиски товарные составы прибывали бы в Юлемисте или Мууга, минуя центр Таллинна. Таким образом мы могли бы уменьшить необходимость в движении товарных поездов в городе, – уточнил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Наряду с этим товарные станции Копли и Юлемисте могли бы быстрее завершить свою работу, что, в свою очередь, позволит избавиться от пространственного барьера между Каламая и Пельгулинна, а также Ülemiste City и промышленной зоной Ласнамяэ. Ликвидация товарных станций является предпосылкой к созданию современного и разнообразного городского пространства. Я надеюсь, что после составления специальной планировки появится возможность как можно быстрее приступить к строительству окружной железной дороги».
После того, как движение товарных поездов будет выведено за пределы микрорайона Юлемисте, с появлением пассажирского терминала Rail Baltic эта территория может стать своеобразными воротами в Эстонию.
Помимо города Таллинна, совместный интерес к планированию возможностей строительства Таллиннской окружной железной дороги и готовность участвовать в финансировании разработки пространственного решения выразили и другие местные самоуправления Харьюмаа – город Кейла, волости Ляэне-Харью, Раэ и Сауэ, а также предприятия Mainor Ülemiste AS, AS Technopolis Ülemiste, Ülemiste Center OÜ, AS Alexela Logistics, Paldiski Sadamate AS и Tallinna Sadam AS.
На подготовку специальной планировки до 2028 года запланировано 3,4 млн евро, из которых 2,1 млн евро покроет Министерство финансов, а остальную часть - партнеры.
Специальная государственная планировка составляется при планировании железной дороги или прочих объектов, которые оказывают существенное влияние на окружающую территорию и представляют государственный или международный интерес. Специальную государственную планировку инициирует, принимает и утверждает правительство ЭР.