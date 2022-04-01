Клиент нашел способ избежать уплаты требований Tele2

Несколько лет назад Калле Волков, посмотрев на цены и предложения, выбрал Tele2, потому что компания также предложила ему скидку в размере 400 евро при покупке товара.

«Купил наушники. Первые месяцы я был доволен, но потом мне потребовалось взять еще один номер, какой-либо разумной скидки я уже не получил, обычную цену. Ладно, понимаю, клиент заглотил наживку. Но то, что все операции (бизнес-клиента) занимаются более трех дней, мне совсем не понравилось», - написал Волков.

По его словам, его жалобы на отсутствие местами связи, также не нашло понимания со стороны Tele2.

Год и 11 месяцев спустя Волков решил пересмотреть выбор оператора. Получив новые предложения, он остановил свой выбор на Elisa.

От Tele2 Волкову была дана та самая скидка на товар при условии, что он будет клиентом в течение двух лет. До истечения двухлетнего срока оставалось еще две недели. Поскольку уговор — есть уговор, то Волков был согласен после перехода в Elisa, заплатить Tele2 часть от полученной им скидки (но только за один месяц).

«Очевидно, что нет необходимости объяснять, что последний счет, который пришел спустя 24 месяца и две недели после заключения договора, включал в себя не только плату за месяц услуг, но и также всю сумму скидки на покупку товара», — написал Волков.

«Но поскольку я глупый, то вежливо написал в службу поддержки Tele2 и менеджеру по работе с клиентами. Угадайте, пришел ли ответ? Пришел ли ответ спустя неделю, когда я написал им снова? Конечно, нет!», - отметил Волков. По словам Волкова, мораль его истории заключалась в том, что любое письмо и договор нужно прочитать несколько раз и расспросить все подробности.

Однако через несколько дней после публикации поста Tele2 решила не требовать уплаты всей суммы и урегулировать вопрос: