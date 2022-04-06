Ради карьеры юный спортсмен переехал со всей семьей в Германию

Семьи, которые ради исполнения спортивной мечты своих детей готовы серьезно пожертвовать укладом жизни, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одна из них – семья Вагул, которая жила в Вырумаа. Они переехали в Германию, чтобы помочь своему сыну 14-летнему Каймару подняться на мировую вершину в прыжках с трамплина.

Детская мечта

На чемпионате Эстонии парень остался без медали, но в мужском юниорском зачете завоевал серебро. Отмечающий на следюшей неделе 15-летие Каймар мечтал о прыжках с трамплина всю жизнь. Впервые он спустился с трамплина в возрасте 3-4 лет и этот вид спорта ему сразу понравился. Несколько лет спустя ради развития ребенка семья переехала в Финляндию, которая исторически считалась кузницей спортсменов этой дисциплины.

Идея перебраться в Финляндию возникла у отца. Бывший двоеборец Вирго Вагул сказал, что просто работал уже в Финляндии и помог семье адаптироваться. Но в какой-то момент Финляндия оказалась уже маловатой для быстро развивающегося спортсмена – ради конкуренции мальчику постоянно приходилось соревноваться с более старшими соперниками. Четыре года назад Каймар вступил в лыжный клуб Лахти, а это значило, что папа, имеющий тренерскую лицензию, должен был ежедневно проезжать по 200 км в оба конца и так – по пять-шесть раз в неделю.

«Последние четыре года были в Финляндии, конечно же, непростыми. Все эти километры – более тысячи в неделю, свободное время... Этого времени, по сути, и не было. Думали, что спустя несколько лет можно было бы перебраться куда-то в Центральную Европу», - рассказывал Вирго Вагул «ПМ», когда только начинал подумывать о том, чтобы вновь переехать со своей семьей.

С чистого листа

Начали искать предварительные варианты, но перед Каймаром внезапно открылась возможность отправиться в спортивный интернат в Германию, который находится на известном курорте в Оберсдорфе. Относительно быстро семья решила, что в Оберсдорф, вместе с Каймаром, переедут мама и папа, а также сестра, которая учится в финском университете.

«В целом, вся жизнь осталась в Финляндии. Начали с чистого листа, ну, я как минимум. Жена продолжила работать на прежнем финском рабочем месте, потому что работает удаленно, отсюда, из Оберсдорфа. Дочка учится в университете Финляндии, но также договорилась о дистанционном обучении и переехала с нами сюда, - рассказал Вагул и добавил, что семья ни о чем не жалеет. – У меня уже забрезжил свет – работаю с частичной нагрузкой на Audi Arena в Оберсдорфе, а недавно был приглашен в школу Каймара в качестве помощника».

На чемпионате Эстонии, который прошел в минувшие выходные, золото завеовал 19-летний Марккус Алтер. Он немного опередил Каарела Нурмсалу и Мартти Нымме; на соревнованиях не было наших звезд Артти Айгро и Кевина Мальцева.

По словам Вирго Вагула, в Оберсдорфе жить прекрасно. Поскольку немецкий в их семье знает только мама, кажется, что общение с местными немного буксует. Каймер ходит в школу-интернат, но по вечерам может возвращаться домой, поскольку место жительство семьи находится лишь в километере от школы. В этом интернате учились такие олимпийские атлеты и чемпионы мира как двоеборцы Винценц Гейгер и Йоханнес Рыджек, а также прыгун с трамплина Карл Гейгер.

Великая цель – пробиться на следующую Олимпиаду

Конечно же, подобный прыжок в неизвестность не подойдет никому. В Эстонии такие семьи можно пересчитать по пальцам одной руки. Как сказал Вирго, на их решение отреагировали по-разному.

«Нам сказали, что мы сумасшедшие, раз так делаем, но я считаю, что живем мы один раз, так что почему бы и нет. Нам нравится тут, в маленьком Оберсдорфе, мы сами родом из Выру и тут очень по-домашнему. Мы с женой шутим, что хотим провести тут старость», - сказал Вагул.

Как высоко сможет подняться Каймар Вагул? Спортсмен еще очень юн и только с 15 лет сможет бороться за баллы FIS. Этоможет произойти на летнем этапе кубка FIS в Отепя. В долгосрочной перспективе, по словам отца, Каймар мог бы подняться на вершину спорта, поскольку у него для этого отличные перспективы.