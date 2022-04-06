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Ради карьеры юный спортсмен переехал со всей семьей в Германию

rus.postimees.ee
Ради карьеры юный спортсмен переехал со всей семьей в Германию
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13. aprillil 15. sünnipäeva tähistav Kaimar Vagul kolis maailma tippu murdmiseks kogu perega Saksamaale, et õppida mainekas spordiinternaatkoolis.
13. aprillil 15. sünnipäeva tähistav Kaimar Vagul kolis maailma tippu murdmiseks kogu perega Saksamaale, et õppida mainekas spordiinternaatkoolis. Фото: Eesti Suusaliit

Отмечающий 13 апреля свое 15-летие Каймар Вагул ради спортивных рекордов переехал со своей семьей в Германию – чтобы учиться в известной школе-интернате. Все это – ради того, чтобы попасть в 2026 году на зимнюю Олимпиаду.

Семьи, которые ради исполнения спортивной мечты своих детей готовы серьезно пожертвовать укладом жизни, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одна из них – семья Вагул, которая жила в Вырумаа. Они переехали в Германию, чтобы помочь своему сыну 14-летнему Каймару подняться на мировую вершину в прыжках с трамплина.

Детская мечта

На чемпионате Эстонии парень остался без медали, но в мужском юниорском зачете завоевал серебро. Отмечающий на следюшей неделе 15-летие Каймар мечтал о прыжках с трамплина всю жизнь. Впервые он спустился с трамплина в возрасте 3-4 лет и этот вид спорта ему сразу понравился. Несколько лет спустя ради развития ребенка семья переехала в Финляндию, которая исторически считалась кузницей спортсменов этой дисциплины.

Идея перебраться в Финляндию возникла у отца. Бывший двоеборец Вирго Вагул сказал, что просто работал уже в Финляндии и помог семье адаптироваться. Но в какой-то момент Финляндия оказалась уже маловатой для быстро развивающегося спортсмена – ради конкуренции мальчику постоянно приходилось соревноваться с более старшими соперниками. Четыре года назад Каймар вступил в лыжный клуб Лахти, а это значило, что папа, имеющий тренерскую лицензию, должен был ежедневно проезжать по 200 км в оба конца и так – по пять-шесть раз в неделю.

«Последние четыре года были в Финляндии, конечно же, непростыми. Все эти километры – более тысячи в неделю, свободное время... Этого времени, по сути, и не было. Думали, что спустя несколько лет можно было бы перебраться куда-то в Центральную Европу», - рассказывал Вирго Вагул «ПМ», когда только начинал подумывать о том, чтобы вновь переехать со своей семьей.

С чистого листа

Начали искать предварительные варианты, но перед Каймаром внезапно открылась возможность отправиться в спортивный интернат в Германию, который находится на известном курорте в Оберсдорфе. Относительно быстро семья решила, что в Оберсдорф, вместе с Каймаром, переедут мама и папа, а также сестра, которая учится в финском университете.

«В целом, вся жизнь осталась в Финляндии. Начали с чистого листа, ну, я как минимум. Жена продолжила работать на прежнем финском рабочем месте, потому что работает удаленно, отсюда, из Оберсдорфа. Дочка учится в университете Финляндии, но также договорилась о дистанционном обучении и переехала с нами сюда, - рассказал Вагул и добавил, что семья ни о чем не жалеет. – У меня уже забрезжил свет – работаю с частичной нагрузкой на Audi Arena в Оберсдорфе, а недавно был приглашен в школу Каймара в качестве помощника».

На чемпионате Эстонии, который прошел в минувшие выходные, золото завеовал 19-летний Марккус Алтер. Он немного опередил Каарела Нурмсалу и Мартти Нымме; на соревнованиях не было наших звезд Артти Айгро и Кевина Мальцева.

По словам Вирго Вагула, в Оберсдорфе жить прекрасно. Поскольку немецкий в их семье знает только мама, кажется, что общение с местными немного буксует. Каймер ходит в школу-интернат, но по вечерам может возвращаться домой, поскольку место жительство семьи находится лишь в километере от школы. В этом интернате учились такие олимпийские атлеты и чемпионы мира как двоеборцы Винценц Гейгер и Йоханнес Рыджек, а также прыгун с трамплина Карл Гейгер.

Великая цель – пробиться на следующую Олимпиаду

Конечно же, подобный прыжок в неизвестность не подойдет никому. В Эстонии такие семьи можно пересчитать по пальцам одной руки. Как сказал Вирго, на их решение отреагировали по-разному.

«Нам сказали, что мы сумасшедшие, раз так делаем, но я считаю, что живем мы один раз, так что почему бы и нет. Нам нравится тут, в маленьком Оберсдорфе, мы сами родом из Выру и тут очень по-домашнему. Мы с женой шутим, что хотим провести тут старость», - сказал Вагул.

Как высоко сможет подняться Каймар Вагул? Спортсмен еще очень юн и только с 15 лет сможет бороться за баллы FIS. Этоможет произойти на летнем этапе кубка FIS в Отепя. В долгосрочной перспективе, по словам отца, Каймар мог бы подняться на вершину спорта, поскольку у него для этого отличные перспективы.

«Сейчас нужно быть терпеливыми. Поначалу хотелось бы попасть на юношескую Олимпиаду, а в 2026 году – на большую Олимпиаду», - прокомментировал Вирго.

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