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Мужчина пытался проникнуть из России в Эстонию

rus.postimees.ee
Мужчина пытался проникнуть из России в Эстонию
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

9 апреля пограничники кордона Пиуза с помощью камер видеонаблюдения обнаружили, что в Вырумаа в волости Сетомаа в деревне Вымморски один мужчина пересек временную контрольную линию из Российской Федерации в Эстонскую Республику.

Пограничники, прибывшие на место происшествия на границе, задержали мужчину и отвезли его для проведения процессуальных действий на кордон.

Задержанного оштрафовали за нарушение Закона о государственных границах, постановили покинуть страну и запретили въезд на пять лет.

Затем нарушителя отправили обратно в Российскую Федерацию.

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