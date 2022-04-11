9 апреля пограничники кордона Пиуза с помощью камер видеонаблюдения обнаружили, что в Вырумаа в волости Сетомаа в деревне Вымморски один мужчина пересек временную контрольную линию из Российской Федерации в Эстонскую Республику.
Мужчина пытался проникнуть из России в Эстонию
Мужчина пытался проникнуть из России в Эстонию
Пограничники, прибывшие на место происшествия на границе, задержали мужчину и отвезли его для проведения процессуальных действий на кордон.
Задержанного оштрафовали за нарушение Закона о государственных границах, постановили покинуть страну и запретили въезд на пять лет.
Затем нарушителя отправили обратно в Российскую Федерацию.
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