Рост ставки Euribor: что это означает для заемщика

Euribor – это процентная ставка, по которой европейские банки дают друг другу деньги в долг. Она также известна как ставка денежного рынка. Повышение Euribor затронет большое количество заемщиков в Эстонии, так как значительная часть кредитов, включая жилищные кредиты и лизинг, в основном привязана к 6-месячной ставке Euribor. Срок действия самих кредитов обычно намного больше. Согласно прогнозам, текущая отрицательная ставка Euribor вырастет до 1,3% к концу следующего года.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что то, насколько вырастут процентные ставки в ближайшие годы, будет зависеть от роста цен в еврозоне. "Если цены в еврозоне будут расти более чем на 2% в год в течение длительного периода времени и есть ожидания, что рост цен продолжится, ЕЦБ также повысит процентные ставки, чтобы сдержать рост цен", – сказал главный экономист. Рост цен на энергоносители и сырьевые товары привел к повышению цен в еврозоне на 7,5% за последний год.

Рост процентных ставок делает жилищные кредиты более дорогими, поэтому меньше людей берут кредиты. "Это, в свою очередь, уменьшает количество денег в экономике, что приводит к снижению других цен, потому что если берётся меньше кредитов, то спрос на товары и услуги падает", – пояснил Уускюла. Например, если Euribor поднимется с нынешнего уровня до 5%, то кредит в размере 100 000 евро, взятый на 20 лет, увеличит ежемесячный платёж по кредиту с 505 евро до 775 евро.

По словам Уускюла, эмпирическое правило гласит, что повышение процентных ставок на 1% приведет к увеличению ежемесячного платежа по кредиту в размере 10 000 евро примерно на 5 евро. Так, для кредита в размере 100 000 евро повышение процентных ставок на 1% означает увеличение примерно на 50 евро.

"Однако стоит иметь в виду, что, как правило, зарплата растет вместе с ценами, а значит, соотношение уже взятого кредита и дохода уменьшается, что одновременно облегчает выплату кредита. Цена на недвижимость также растет со временем", – сказал главный экономист.