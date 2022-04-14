"Вы едете туда, где стреляют". В России массово ищут военных-контрактников для отправки в Украину

Региональные СМИ при этом писали о том, что на местах ищут добровольцев или, в некоторых случаях, добровольцев-контрактников - как раз тех, кто готов служить 3-6 месяцев по краткосрочным контрактам.

Например, "Фонтанка" писала о том, что в Петербурге желающим отправиться в Украину предлагают подписать как раз такой контракт.

Также региональные СМИ писали о том, что списки добровольцев для отправки на фронт начали составлять в нескольких регионах Урала - в частности, в Челябинске и Кургане. Похожее сообщение было из Кирова.

О том, что добровольцы могут отправиться в Донбасс, писал у себя в телеграм-канале в конце марта украинский экс-депутат Олег Царев, бежавший в 2014 году в Россию.

Позже корреспондент ВГТРК Андрей Сладков писал о том, что добровольцы получат денежное довольствие в размере от 205 тысяч рублей. "Ранение - 3 млн ре, гибель 8 млн ре, плюс 5 от губернатора, детям квартиру (речь здесь о Московской области)", - написал он (орфография сохранена).

Правозащитница Марина Литвинович в связи с этими сообщениями писала о том, что военкоматы не имеют права набирать именно добровольцев, указывая, на то, что российским законодательством такой статус не предусмотрен.

Как пояснила Литвинович в разговоре с Би-би-си, судя по тому, как были опубликованы объявления, набор добровольцев шел централизованно и мог быть связан с потерями, которые понесли российские войска.

На потери указывал и Майкл Кофман. "Российские военные понесли значительные потери. После передислокации и вызова дополнительных подразделений из постоянных формирований, доступные силы могут быть исчерпаны - на данный момент", - писал он.

Последний раз минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.

Министерство обороны Украины называет цифру на порядок больше. По состоянию на 13 апреля оно оценивает российские потери в 19,8 тыс человек - однажды украинское агентство УНИАН уточнило, что в эту цифру могут входить не только погибшие, но и раненые.

"Ну как вы считаете? Вы едете туда, где стреляют", - философски ответили корреспонденту Би-би-си в одном из пунктов отбора на вопрос, могут ли его убить на фронте.

Плашка Фото: BBC