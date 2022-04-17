Умерла музыкант Марью Куут
Близкие Куут сообщили в социальной сети, что популярная певица, музыкальный продюсер и диджей ушла из жизни 10 апреля.
Многие известные музыканты выразили сочувствие в социальных сетях. Среди них, например, Марью Ляник. «Нет слов... Мир твоей душе», — с грустью написала она.
«Ты есть и останешься источником вдохновения для отцов-матерей хип-хопа. Если нельзя говорить за других — то для меня точно», — написал музыкант Сийм Парисоо.
В 1965 году престижный джазовый журнал Down Beat назвал ее лучшей джазовой певицей в Советском Союзе.
В 2006 году Куут на гала-концерте Музыкальная премия Эстонии (EMA) получила премию за вклад в эстонскую музыку.
В 2021 году президент Керсти Кальюлайд представила Марью Куут к ордену Белой звезды V степени, но она отказалась от награды.