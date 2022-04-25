SOCAR: Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями

«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», - заявили агентству «Интерфакс» в SOCAR.

В настоящее время поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 года между госкомпанией «Азерконтракт» и группой «Газпром».

Срок действия соглашения – до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что контракт предусматривает поставки на уровне 0,5 млн кубометров газа в сутки.