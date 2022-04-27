Реформист собирает подписи: осквернивший Бронзового солдата должен сидеть в тюрьме

«12 апреля 31-летний мужчина осквернил Монумент Павшим во Второй мировой войне. Злоумышленник хорошо подготовился, взял с собой инструмент и не мог не знать, какое значение имеет данный монумент для многих жителей Эстонии. Подобные омерзительные поступки увеличивают и без того большую напряженность в стране», - сказано в петиции, которую инициировал представитель Партии реформ.

«Вандал отделался штрафом. Мы считаем, что такое легкое наказание только увеличит число подобных провокаций и приведет к самым тяжелым последствиям для всего общества. Мы требуем справедливого тюремного срока ради сохранения мира и спокойствия», - отмечается там же.

По словам автора петиции, которую к настоящему моменту подписали 80 человек, «мягкий приговор преступнику - это плевок в лицо людям, которые чтут память героев, погибших в борьбе с фашизмом».

Как прокомментировал член правления Пиритаского отделения Партии реформ Каупо Нылвак, вандализм всегда недопустим.