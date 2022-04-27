Член правления пиритаского отделения Партии реформ Иван Фролов создал петицию на сайте Change.org с призывом замены наказания в виде штрафа на тюремное заключение для вандала, осквернившего в середине апреля Бронзового солдата.
Реформист собирает подписи: осквернивший Бронзового солдата должен сидеть в тюрьме
«12 апреля 31-летний мужчина осквернил Монумент Павшим во Второй мировой войне. Злоумышленник хорошо подготовился, взял с собой инструмент и не мог не знать, какое значение имеет данный монумент для многих жителей Эстонии. Подобные омерзительные поступки увеличивают и без того большую напряженность в стране», - сказано в петиции, которую инициировал представитель Партии реформ.
«Вандал отделался штрафом. Мы считаем, что такое легкое наказание только увеличит число подобных провокаций и приведет к самым тяжелым последствиям для всего общества. Мы требуем справедливого тюремного срока ради сохранения мира и спокойствия», - отмечается там же.
По словам автора петиции, которую к настоящему моменту подписали 80 человек, «мягкий приговор преступнику - это плевок в лицо людям, которые чтут память героев, погибших в борьбе с фашизмом».
Как прокомментировал член правления Пиритаского отделения Партии реформ Каупо Нылвак, вандализм всегда недопустим.
«А сейчас мы вообще вынуждены существовать в реальности войны. Войны России против Украины. Любое проявление вандализма – это провокация. Иван проявил частную инициативу – таким образом он показывает свое стремление противостоять и избежать любое проявление агрессии и вандализма», - объяснил Каупо Нылвак.