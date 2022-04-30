СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае

Согласно HS, причина заключается в требованиях России о порядке оплаты поставок. По данным газеты, российская компания «Газпром» объявила, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа.

Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. В среду «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти страны не согласились совершать оплату в рублях.