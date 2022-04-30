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СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае

YLE/PM
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России о платежах в рублях повлияет на расчеты за газ в конце апреля и в мае.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России о платежах в рублях повлияет на расчеты за газ в конце апреля и в мае. Фото: Shutterstock

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае, сообщает Yle со ссылкой на издание Helsingin Sanoma (HS).

Согласно HS, причина заключается в требованиях России о порядке оплаты поставок. По данным газеты, российская компания «Газпром» объявила, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа. 

Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. В среду «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти страны не согласились совершать оплату в рублях.

HS пишет, что «Газпром» попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая. По данным источников в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза, сообщает газета.

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