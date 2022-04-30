Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае, сообщает Yle со ссылкой на издание Helsingin Sanoma (HS).
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае
СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае
Согласно HS, причина заключается в требованиях России о порядке оплаты поставок. По данным газеты, российская компания «Газпром» объявила, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа.
Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. В среду «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти страны не согласились совершать оплату в рублях.
HS пишет, что «Газпром» попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая. По данным источников в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза, сообщает газета.