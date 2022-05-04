Война в Украине: пойдет ли Белград на разрыв с Москвой?

Сербия уже много лет считается тесным союзником России. Кроме того, эта западно-балканская страна имеет отличные отношения с Китаем, который выделил ей огромные кредиты на развитие инфраструктуры, прежде всего строительство железных дорог, новых улиц и электростанций. При всем этом Сербия еще и кандидат на вступление в ЕС. На Западе эту политику нескольких альянсов называют "сидением на двух стульях", и Сербия начала ее проводить не со вчерашнего дня.

Бывший президент страны, а ныне оппозиционный политик Борис Тадич называл свой внешнеполитический курс "основанным на четырех столпах". Под руководством Тадича (с 2004 по 2012 годы) Сербия делала ставку не только на Россию, Китай и ЕС, но и на США как четвертого партнера. Эта максима, часто критикуемая Брюсселем и Берлином как "политика раскачивания на качелях", возможно, скоро перестанет существовать. На фоне войны в Украине Сербия переживает переломный момент, и правительству в Белграде предстоит решить, на чью сторону страна встанет в будущем.

Новый тон сербских СМИ

До недавнего времени сербские бульварные СМИ, считающиеся рупором правительства, рисовали четкую картину: друзьями были Россия и Китай, зло исходило от Запада. Но на прошлой неделе именно эти СМИ сделали неожиданный разворот.

"Мировая политика за наш счет", - гласил заголовок газеты Informer. В свою очередь газета Kurir написала: "Чистый расчет. Путин защищает интересы России (...) и не обращает внимания на позицию Сербии". "Путин забыл о сербах и Косово из-за своей войны", - таков был заголовок газеты Blic, а Srpski Telegraf выразился еще более прямолинейно: "Путин вонзает нож в спину сербов".

Что же случилось? Президент России Владимир Путин обосновывал свои претензии на Крым и восточную часть Украины тем, что Республика Косово была выведена Западом из состава Сербии и впоследствии признана независимым государством. Другими словами: "Вы отрезали Косово от Сербии, а теперь мы делаем то же самое по отношению к Крыму и востоку Украины".

Признаки смены курса

Американские сенаторы после визита к президенту Сербии Александару Вучичу 20 апреля 2022 года сообщили, что тот хочет скорректировать политику своей страны в течение двух месяцев. В свою очередь Вучич объявил, что намерен 6 мая выступить с программным обращением к сербскому народу, чтобы подвести итоги и дать новую оценку международной ситуации.