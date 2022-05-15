Психология ⟩ Лицо военного беженца из Украины

Вот уже более двух месяцев я как психолог предоставляю кризисную поддержку военным беженцам из Украины. За это время я говорила с очень разными людьми, пережившими тот или иной кошмар. В этих историях есть много общего. Они наполнены ужасом войны, горем, сложным выбором, тревогой за свое будущее и будущее близких.

Некоторые истории связаны с невосполнимой утратой и невообразимой трагедией – кто-то потерял дом, ребенка, других близких. Есть истории о счастливом случае и чудесном спасении тех, кому удалось выехать из-под бомбежек. Часто я слышу много историй о поддержке и человеческом тепле, отзывчивости.

С оптимистами проще

Есть те, кто принимает помощь с благодарностью. С такими людьми проще общаться. Они сами чуть легче переживают потери, более или менее открыто идут на контакт с окружающими, демонстрируют эмпатию и умение общаться. На этих лицах читается надежда, вера в будущее, открытость, радость. От одного из таких людей я как-то услышала: «Да мы уже второй раз через это проходим. Первый раз бежали в 2014-м из-под обстрелов в Донецкой области. В первый раз было тяжело. А сейчас я точно знаю: живы – это самое главное. Дом – он там, где мы. Справились один раз, справимся и второй».

Больше всего злит беспомощность

Есть те, кому сложнее принимать помощь. С Инной мы познакомились недавно в Таллинне. «Мне унизительно принимать поддержку, – рассказывает она, – Раздражает ощущение бессилия, а именно его я чувствую все время. Понимаешь, у меня был свой бизнес, два магазина, дом в Ирпене, машина. Я привыкла всего добиваться сама. А сейчас что? Дом и магазины уничтожены взрывом. Знаешь, каково почувствовать себя безработным и бездом­ным? А именно так я себя сейчас тут ощущаю.

Не могу позволить себе купить даже фруктов ребенку или что-то вкусненькое, как он привык. Тяжело осознавать, что должна беречь каждую копейку, одеваться за счет гуманитарной помощи. Ты не подумай, я очень благодарна, что мы живы, за ту помощь, которую получила в Эстонии от абсолютно незнакомых людей. Но я постоянно чувствую тревогу, бессилие и злость. Злость на ситуацию, на свою беспомощность, на то, что не получается быстро найти работу. Я злюсь на тех, кто спрашивает, как у меня дела, или спрашивает, зачем я приехала. Как же объяснить им, что я бы не уехала, если бы не война? Я злюсь, когда задаю вопрос о налогах, а разные специалисты сообщают мне разную информацию. Я ведь не просто так голову им морочу, я должна просчитать, смогу ли я с первой зарплаты арендовать жилье».