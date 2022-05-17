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Минэкономики ввело режим усиленного контроля за газоснабжением

rus.postimees.ee
Минэкономики ввело режим усиленного контроля за газоснабжением
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Глава Elering Таави Вескимяги.
Глава Elering Таави Вескимяги. Фото: Eero Vabamägi

Министерство экономики и коммуникаций ввело уровень раннего предупреждения, который дает дополнительные возможности обеспечивать поставки газа в кризисной ситуации, пишет Rus.ERR.

Такой режим дает системному оператору Elering дополнительные возможности контролировать газоснабжение и управлять им. В частности, Elering сможет получать ежемесячные обзоры запасов природного газа и рыночных сделок по его закупке. 

"В ближайшие месяцы у любых потребителей газа нет никаких поводов беспокоиться. При реализации самых черных сценариев в следующий отопительный период можно будет задействовать государственный стратегический резерв и в значительной мере заместить используемый для производства тепловой энергии газ мазутом", - сказал глава Elering Таави Вескимяги.

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