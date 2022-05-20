Тяжелое ДТП у школы: машина сбила ребенка

По предварительным данным, 36-летняя женщина, которая ехала на автомобиле Volkswagen Tiguan со стороны торгового центра Vaala, сбила возвращающегося из школы ребенка на пешеходном переходе на улице Тулевику за Раквереской реальной гимназией.

По словам очевидца, на ДТП моментально отреагировала проезжающая мимо машина скорой помощи. Свидетель добавил, что сразу после происшествия ребенок был в сознании.