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Тяжелое ДТП у школы: машина сбила ребенка

Март Рауба
Тяжелое ДТП у школы: машина сбила ребенка
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ДТП в Раквере. Фото иллюстративное.
ДТП в Раквере. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Сегодня, 20 мая, после 14:00 на улице Тулевику в Раквере произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Virumaa Teataja.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, которая ехала на автомобиле Volkswagen Tiguan со стороны торгового центра Vaala, сбила возвращающегося из школы ребенка на пешеходном переходе на улице Тулевику за Раквереской реальной гимназией.

По словам очевидца, на ДТП моментально отреагировала проезжающая мимо машина скорой помощи. Свидетель добавил, что сразу после происшествия ребенок был в сознании.

Сидевшая за рулем машины женщины была трезва и она владеет водительскими правами соответствующей категории, сообщил пресс-секретарь полиции.

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