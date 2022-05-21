Бывший британский шпион раскрыл новые детали о здоровье Путина

"Мы понимаем, что в Кремле царит все больше беспорядочности и хаоса", - в среду, 18 мая, в интервью британскому радио LBC заявил Стил.

Стиль - бывший агент MI6, который много лет работал в России, в том числе три года руководил российским отделом агентства. Он заявил LBC: "Нет ясного политического управления со стороны Путина, который все больше болеет, и в военном смысле командные структуры и так далее не функционируют так, как они должны".

Он не раскрыл свои источники, но сказал, что достаточно уверен в своих утверждениях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно отрицал любые проблемы со здоровьем Путина.

"То, что мы знаем, состоит в том, что его постоянно сопровождает команда врачей", - сказал Стиль. "Правительственные заседания, многие из которых передаются по телевидению, должны разделять на части, чтобы Путин мог регулярно выходить и быть под надзором врачей", - добавил он.

"Сейчас это очень серьезно влияет на управление Россией", - сказал Стил.

Путин скорее всего не остановит войну в Украине, "потому что он загнан в угол", считает Стил.

Разговоры о здоровье Путина длятся несколько месяцев. Руководитель Главного управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов 14 мая телеканалу Sky News сказал, что Путин "очень болен", и выразил предположение, что в Кремле происходит переворот.

Слухи стали распространятся после недавней телевизионной трансляции многие решили, что президент выглядит нервным и опухшим. Это вызвало спекуляции, что у президента может быть деменция, болезнь Паркинсона или какой-то вид рака.

В интервью телеканалу LBC Стил подчеркнул достоверность слухов о болезни Паркинсона, сказав, что Путин может этим страдать.

"У нас нет точной информации о его состоянии здоровья", - сказал Стил.