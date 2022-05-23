В Ида-Вирумаа в воскресенье, 22 мая, сотрудник магазина помешал молодому человеку украсть алкоголь.
Инцидент в магазине: юный вор избил продавца
Инцидент в магазине: юный вор избил продавца
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, вчера 18-летний молодой человек в магазине на бульваре Виру в Силламяэ пытался украсть алкогольные и безалкогольные напитки.
Выйти из магазина ему помешал продавец, которого злоумышленник несколько раз ударил.
Полиция задержала подозреваемого. Было начато производство по статье об ограблении.
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