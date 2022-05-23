Пн, 23.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Инцидент в магазине: юный вор избил продавца

rus.postimees.ee
Инцидент в магазине: юный вор избил продавца
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 1
Полицейский автобус. Фото иллюстративное.
Полицейский автобус. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В Ида-Вирумаа в воскресенье, 22 мая, сотрудник магазина помешал молодому человеку украсть алкоголь.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, вчера 18-летний молодой человек в магазине на бульваре Виру в Силламяэ пытался украсть алкогольные и безалкогольные напитки.

Выйти из магазина ему помешал продавец, которого злоумышленник несколько раз ударил.

Полиция задержала подозреваемого. Было начато производство по статье об ограблении.

Ключевые слова
Наверх