Развязавшая полномасштабную завоевательную войну против Украины Россия не хочет брать на себя ответственность за мир и стабильность в Европе, ее цель — подорвать стабильность и безопасность.
Карис: наивно полагать, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы
С таким заявлением президент Эстонии Алар Карис выступил в среду на встрече лидеров общественного мнения и ведущих политиков — участников экономического форума в Давосе.
По словам Кариса, наивно полагать, что Россия является частью европейской архитектуры безопасности. «Сейчас Россия — угроза европейской архитектуры безопасности», - подчеркнул Карис.
В своем выступлении президент Эстонии сосредоточился на новой картине безопасности в Европе, которая подтолкнула Финляндию и Швецию вступить в НАТО и стала причиной бегства миллионов людей из Украины.
Алар Карис призвал изменить культуру мышления во внешней политике и в политике безопасности, а также рекомендовал Западу без иллюзий оценить опасности и не робеть перед ними: «Давайте сдерживать Россию, а не самих себя».
Как отметил президент Карис, Россия для Эстонии и для Балтийского региона в целом является долгосрочным вызовом в сфере безопасности и по этой причине необходимо постоянное присутствие союзных сил НАТО на восточном фланге альянса.