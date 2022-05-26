Карис: наивно полагать, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы

С таким заявлением президент Эстонии Алар Карис выступил в среду на встрече лидеров общественного мнения и ведущих политиков — участников экономического форума в Давосе.

По словам Кариса, наивно полагать, что Россия является частью европейской архитектуры безопасности. «Сейчас Россия — угроза европейской архитектуры безопасности», - подчеркнул Карис.

В своем выступлении президент Эстонии сосредоточился на новой картине безопасности в Европе, которая подтолкнула Финляндию и Швецию вступить в НАТО и стала причиной бегства миллионов людей из Украины.

Алар Карис призвал изменить культуру мышления во внешней политике и в политике безопасности, а также рекомендовал Западу без иллюзий оценить опасности и не робеть перед ними: «Давайте сдерживать Россию, а не самих себя».