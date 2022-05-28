ЗАГЛЯНЕМ В ТРЮМЫ ⟩ Десантный корабль ВМС США встал на якорь в Таллинне

Как и ряду других эстонских изданий, Postimees представилась возможность в субботу подняться на борт внушительного корабля и пообщаться с членами его команды.

Разумеется, военное руководство корабля не раскрыло своих планов относительно того, как долго они планируют пробыть в Таллинне. Перед высадкой в ​​столице наши союзники по НАТО тренировались в водах Сааремаа.