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ЗАГЛЯНЕМ В ТРЮМЫ ⟩ Десантный корабль ВМС США встал на якорь в Таллинне

rus.postimees.ee
Десантный корабль ВМС США встал на якорь в Таллинне
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USS Kearsarge, десантный корабль ВМС США, со вчерашнего вчера стоит на якоре в районе места швартовки круизных судов в Таллиннском порту. Многие жители столицы регулярно приходят поглазеть на военный корабль, пишет Postimees.

Как и ряду других эстонских изданий, Postimees представилась возможность в субботу подняться на борт внушительного корабля и пообщаться с членами его команды.

Разумеется, военное руководство корабля не раскрыло своих планов относительно того, как долго они планируют пробыть в Таллинне. Перед высадкой в ​​столице наши союзники по НАТО тренировались в водах Сааремаа.

По словам американцев, в Эстонии они чувствуют себя как дома. Многие члены экипажа воспользуются возможностью познакомиться с Таллинном, где они находятся впервые.

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