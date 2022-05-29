Победа Украины или поражение Путина? Как на Западе спорят о целях войны

За последнюю неделю Россия бросила в бой огромные силы и смогла продвинуться в Донбассе, угрожая окружить большую группировку украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска. По словам украинских властей, на некоторых направлениях российским войскам удалось создать значительный перевес в живой силе.

Но еще важнее в битве за Донбасс артиллерия и тяжелые вооружения. Однако партнеры Киева задерживают поставки современных вооружений, опасаясь реакции Кремля, и среди них возникают публичные разногласия насчет целей войны.

В Европе и США раздаются призывы добиваться скорейшего перемирия, даже если оно будет означать территориальные уступки со стороны Украины. Этому лагерю в общественном поле противостоят те, кто хочет победы Украины и освобождения ее территорий.

В Киеве на призывы скорее мириться с Москвой отвечают жестко, а порой даже нецензурно. Украинские власти говорят, что для скорейшего прекращения войны США и Европа должны ввести новые санкции против Москвы и ускорить поставку оружия, в первую очередь реактивных систем залпового огня.

Поражение Путина или победа Украины?

Если власти США, Британии, Польши и ряда других стран Восточной Европы поддерживают Украину в стремлении освободить ее земли, то в Западной Европе говорят о прекращении войны.

За скорейшее перемирие уже высказались президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Эти лидеры остались на позиции, которую Запад занимал в самом начале войны - осуждение российской агрессии и желание наказать Россию за нее экономическими санкциями.

Когда после вывода российских войск из Киевской и Черниговской области Британия и США заговорили о возможной победе Украины, в Париже, Берлине и Риме промолчали.

Они продолжают повторять, что в этой войне не должен победить Путин. Но “поражение Путина” можно трактовать широко - например, им можно считать сам факт, что Украина сохранила независимость, а Киев не пал, считает Чарльз Купчан, служивший помощником президента Обамы и главой отдела Европы в Совете нацбезопасности США.

В том же духе выступил отдел мнений газеты New York Times: по мнению авторов редакционной статьи, США должны выступать за скорейшее перемирие и решение вопроса мирным путем, а освобождение всей территории Украины - цель нереалистичная, так как поддержка Украины со стороны западных стран может иметь пределы, а Россия уже достаточно ослаблена, чтобы не быть опасной в будущем.

Генри Киссинджер, патриарх школы “реализма” в американской внешней политике, высказался за скорейшее прекращение войны и перемирие с отводом войск на границы до 24 февраля - и предостерег против войны с Россией.

Власти Украины отвергают предложения о территориальных уступках - и, судя по последнему соцопросу, их в этом поддерживает 82% украинцев.