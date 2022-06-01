Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 34,7%, Консервативную народную партию Эстонии — 19,4%, а Центристскую партию — 16,3% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги: поддержка Партии реформ приближается к 35 процентам
Рейтинги: поддержка Партии реформ приближается к 35 процентам
Последние сводные данные отражают период опроса с 4 по 30 мая. Всего были опрошены 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.
На первом и втором месте по-прежнему Партия реформ и EKRE, поддержка которых за неделю изменилась незначительно. Разница между двумя этими партиями составляет 18,4 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии за неделю снизилась на 0,7 процентных пункта, она отстает от EKRE на 3,1 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (12,9%), Социал-демократическая партия (7,2%) и «Отечество» (6,4%).
Коалиционные партии поддерживают 51%, а оппозиционные — 33% избирателей.