В тот момент, когда Танель Кийк давал в суде показания по делу Майлис Репс, стало известно, что он больше не министр, пишет Postimees.
Узнавший в зале суда об отставке Танель Кийк: «Было бы вежливым сообщать о таких вещах лично»
В пятницу, когда Кийк давал показания в суде, стало известно о развале правительства и о том, что Кая Каллас предложила президенту отправить министров-центристов в отставку. Когда информация дошла до Кийка, он отреагировал спокойно, лишь хмыкнув, что было хорошо слышно в зале суда. Но тут же попросил у суда разрешения просмотреть сообщения в телефоне. Прокурор потребовал не прерывать заседание.
После окончания заседания, Кийк вышел к журналистам.
- Как вы прокомментируете новость о том, что вы теперь безработный?
- Это было решение премьер-министра. Является ли оно самым разумным? У меня другое мнение.
- Вы ожидали, что решение появится сегодня?
- Я не исключал такой возможности с самого начала. Поскольку премьер-министр неоднократно давала понять, что осталась в меньшинстве и дееспособного правительства больше не существует. Я считаю, что споры и кризисы нужно решать несколько более дипломатично.
- Что вы планируете делать дальше? Будете вести переговоры с EKRE и «Отечеством»?
- Теперь нужно сесть и составить планы. До сих пор был план продолжать вопрос повышения семейных пособий, и я неоднократно говорил и открыто, и на собраниях партии, что мое предпочтение – поднять пособия и сохранить коалицию. Теперь можно сказать, что бывшую коалицию. Это решение приняла Партия реформ.
- Кая Каллас сказала, что предложила соцдемам и «Отечеству» создать новую коалицию. У вас были какие-то договоренности с отечественниками?
- Я ни с кем тайных договоренностей не заключал.
- Но вы пошли бы вновь в коалицию с EKRE?
- Я бы предпочел, чтобы сохранилась нынешняя коалиции, но теперь ясно, что этой возможности больше нет. Мы должны собраться в партии и обсудить, какие есть возможности и варианты. Мы же не знаем, зависит ли это от нас. В парламенте имеется пять партий и собрать математику можно по-разному.
Конечно, любой коалиции будет трудно. Нас ждут непростые времена, у нас в парламенте имеется несколько сложных законопроектов, и любой партии будет непросто взвалить на себя такую ответственность.
Кийк все же признался, что именно сегодня этого решения он не ожидал: «Еще вчера мы сидели за одним столом на заседании правительства, и никто словом не обмолвился. У всех министров разные рабочие графики, договоренности, мероприятия, зарубежные поездки, которые требуют длительной подготовки. Было бы вежливым сообщить это человеку лично, а не через СМИ».