Узнавший в зале суда об отставке Танель Кийк: «Было бы вежливым сообщать о таких вещах лично»

В пятницу, когда Кийк давал показания в суде, стало известно о развале правительства и о том, что Кая Каллас предложила президенту отправить министров-центристов в отставку. Когда информация дошла до Кийка, он отреагировал спокойно, лишь хмыкнув, что было хорошо слышно в зале суда. Но тут же попросил у суда разрешения просмотреть сообщения в телефоне. Прокурор потребовал не прерывать заседание.

После окончания заседания, Кийк вышел к журналистам.

- Как вы прокомментируете новость о том, что вы теперь безработный?

- Это было решение премьер-министра. Является ли оно самым разумным? У меня другое мнение.

- Вы ожидали, что решение появится сегодня?

- Я не исключал такой возможности с самого начала. Поскольку премьер-министр неоднократно давала понять, что осталась в меньшинстве и дееспособного правительства больше не существует. Я считаю, что споры и кризисы нужно решать несколько более дипломатично.

- Что вы планируете делать дальше? Будете вести переговоры с EKRE и «Отечеством»?

- Теперь нужно сесть и составить планы. До сих пор был план продолжать вопрос повышения семейных пособий, и я неоднократно говорил и открыто, и на собраниях партии, что мое предпочтение – поднять пособия и сохранить коалицию. Теперь можно сказать, что бывшую коалицию. Это решение приняла Партия реформ.