Споры, связанные с парковкой, в последнее время все чаще попадают на рассмотрение в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора делится советами, как действовать потребителю в случае возникновения спорной ситуации из-за штрафа за парковку.
Штрафы за парковку: департамент призывает жителей Эстонии отстаивать свои права
В Департаменте прав защиты потребителей и технического надзора подчеркивают: если человек уже оплатил парковку, нецелесообразно взыскивать с него договорной штраф за ту же парковку.
"За последние пять месяцев в комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обращались 55 раз, когда у потребителей возникали проблемы в связи с парковкой транспортного средства и последующим взысканием штрафов. По частоте обращений данная проблема находится на четвертом месте по популярности. Поэтому потребность в правовой защите потребителей в этом вопросе велика", - отметил руководитель секретариата по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.
Требование о штрафе за парковку истекает так же, как и любое другое, и требование, которому больше трех лет, как правило, уже недействительно. «В исполнении требования с истекшим сроком можно отказать, а в случае возникновения споров обосновать это истечением срока», - сказал он.
Копамеэс добавил, что инкассо-фирма или взыскатель долгов должны быть готовы доказать факты, на которых основано требование, и представить соответствующие доказательства по запросу потребителя или комиссии. При необходимости взыскатель должен доказать, что он законно приобрел требование и имеет право на его взыскание. Это относится и к штрафам, наложенным за границей.
"Угрожать потребителям внесением их имени в реестр платежных нарушений или необоснованно обрабатывать их персональные данные иным образом запрещено, и человек имеет право требовать возмещения убытков. Постоянная необоснованная бомбардировка требованиями потребителей предосудительна, особенно, если с момента нарушения договора прошел не один год", - пояснил Копамеэс.
Разумеется, комиссия рассматривала и жалобы, когда сам потребитель проявил невнимательность, а штраф за парковку был оправдан, поскольку человек неверно указал номер автомобиля, неправильно использовал парковочные часы или нарушение было обусловлено иными обстоятельствами. В департаменте подчеркивают, что потребитель также должен быть внимательным и не нарушать условия парковки.
Однако в ситуации, когда человек уже оплатил парковку, нецелесообразно требовать от него уплаты неустойки за ту же парковку. Это противоречит принципу доброй воли.
Департамент призывает потребителей отстаивать свои права и, при необходимости, обращаться за помощью к юристам или в комиссию по рассмотрению потребительских жалоб. В случае возникновения спора жалобу необходимо предъявить сначала продавцу. Если по какой-то причине стороны не могут достигнуть соглашения, можно обратиться в комиссию.