Штрафы за парковку: департамент призывает жителей Эстонии отстаивать свои права

В Департаменте прав защиты потребителей и технического надзора подчеркивают: если человек уже оплатил парковку, нецелесообразно взыскивать с него договорной штраф за ту же парковку.

"За последние пять месяцев в комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обращались 55 раз, когда у потребителей возникали проблемы в связи с парковкой транспортного средства и последующим взысканием штрафов. По частоте обращений данная проблема находится на четвертом месте по популярности. Поэтому потребность в правовой защите потребителей в этом вопросе велика", - отметил руководитель секретариата по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.

Требование о штрафе за парковку истекает так же, как и любое другое, и требование, которому больше трех лет, как правило, уже недействительно. «В исполнении требования с истекшим сроком можно отказать, а в случае возникновения споров обосновать это истечением срока», - сказал он.

Копамеэс добавил, что инкассо-фирма или взыскатель долгов должны быть готовы доказать факты, на которых основано требование, и представить соответствующие доказательства по запросу потребителя или комиссии. При необходимости взыскатель должен доказать, что он законно приобрел требование и имеет право на его взыскание. Это относится и к штрафам, наложенным за границей.