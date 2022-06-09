Видео ⟩ Украинский журналист публично поставил Сергея Лаврова в неловкое положение

Лавров и Чавушоглу говорили на пресс-конференции в Турции о планах создания экспортного коридора украинского зерна, передает британская газета The Guardian. Мероприятие подходило к концу, а Умеров так и не смог задать свой вопрос. Он встал и обратился напрямую к министру иностранных дел России.

«Меня зовут Муслим Умеров, у меня такой вопрос: что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?» - поинтересовался сотрудник общественно-правового телевидения Украины.

«А, у вас все время голова болит о том, что и где бы своровать. Вы думаете, что все так поступают? - посмеялся Лавров. - Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно… Мы сегодня объяснили, что зерно может спокойно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море».

Умеров, работающий в Стамбуле на украинское телевидение, объяснил, что на пресс-конференции все время тянул руку, но понял, что организаторы не позволят ему задать вопрос, передает Agence France-Presse. «Я взял на себя риск прервать конференцию, так как вся Украина ждет ответа на этот вопрос», - объяснил Умеров.