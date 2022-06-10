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Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
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Мари-Ли сбежала 30 мая, когда отправилась к врачу в Тарту.
Мари-Ли сбежала 30 мая, когда отправилась к врачу в Тарту. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Мари-Ли.

Мари-Ли сбежала 30 мая, когда поехала к врачу в Тарту. Девушка должна была после визита к врачу вернуться в Образовательную коллегию Маарьямаа, но до сих пор туда не вернулась. С тех пор ее не смогли поймать ни близкие, ни сотрудники школы. Возможно, девушка находится у своего друга в Тапа, но при проверке различных адресов и мест полиция ее не нашла. Однако не исключено, что девушка находится и в другом месте. 

В последний раз она была в черным брюках и красной ветровке. 

Если у кого-то есть информация о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112. 

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