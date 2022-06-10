Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

Мари-Ли сбежала 30 мая, когда поехала к врачу в Тарту. Девушка должна была после визита к врачу вернуться в Образовательную коллегию Маарьямаа, но до сих пор туда не вернулась. С тех пор ее не смогли поймать ни близкие, ни сотрудники школы. Возможно, девушка находится у своего друга в Тапа, но при проверке различных адресов и мест полиция ее не нашла. Однако не исключено, что девушка находится и в другом месте.