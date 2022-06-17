Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "иллюзией Путина" ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени. Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, заявил канцлер в интервью телеканалу ARD.
Шольц исключил мир в Украине на условиях Путина
Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", заявил Шольц.
Телеведущая указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".
"Это иллюзия, и я ему (Путину. - Ред.) это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира. - Ред.) будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.
Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня впревые с начала войны посетили Киев.
#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022
Шольц по итогам поездки в Ирпень вновь осудил жестокость российской военной агрессии и заявил о "бессмысленном насилии" российских войск. "Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию", - сказал канцлер. Все четверо лидеров также высказались за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.