Шольц исключил мир в Украине на условиях Путина

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", заявил Шольц.

Телеведущая указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я ему (Путину. - Ред.) это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира. - Ред.) будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня впревые с начала войны посетили Киев.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022