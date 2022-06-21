Вт, 21.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Потоки российской нефти в Европу установили рекорд последних месяцев

Эркки Эрилайд
Потоки российской нефти в Европу установили рекорд последних месяцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
"Лукойл".
"Лукойл". Фото: Kenzo Tribouillard

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) резко увеличили импорт российской нефти на прошлой неделе, пишет Majandus.

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным агентством Bloomberg, на прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы Европы забирали 1,84 миллиона баррелей сырой нефти из России в день. Это был третий недельный рост подряд, и потоки из России в Европу, включая Турцию, достигли самого высокого уровня почти за два месяца.

Отчасти это было связано с тем, что Litasco SA, торговое подразделение крупнейшего российского производителя нефти "Лукойл", доставляло сырье на нефтеперерабатывающие заводы компании, а отчасти с тем, что Турция закупала больше. Однако, помимо этого, устойчивое продолжающееся снижение, по-видимому, замедлилось.

События свидетельствуют о том, что те компании и страны, которые не хотели покупать российскую продукцию, уже отступили, оставив рынок другим. Российская нефть резко подешевела после начала войны в Украине, поскольку некоторые компании прекратили закупки.

Согласно еженедельным данным отслеживания, Китай и Индия по-прежнему являются крупнейшими покупателями российской нефти.

Российское правительство также объявило на прошлой неделе, что их добыча нефти значительно увеличится как в июне, так и в июле, и что добыча скоро вернется к довоенным уровням.

ЕС согласился ввести эмбарго на 90 процентов импорта нефти в Россию до конца года. В то же время ведутся дискуссии о том, что еще более действенной мерой по сокращению российских нефтяных доходов был бы запрет на страхование танкеров. Если он вступит в силу, компании и финансовые компании ЕС и Великобритании больше не должны страховать или финансировать транспортировку российской сырой нефти в другие страны. Аналитики говорят, что это подорвет способность России экспортировать сырую нефть по всему миру.

В то же время восточные соседи подтвердили, что предоставляют госгарантии по торговым соглашениям с Россией и другими странами, что должно защищать перевозчиков и другие стороны от любых запретов, которые могли бы ввести ЕС и Великобритания.

Однако большинство портов мира не позволяют танкерам швартоваться, если у них нет полной страховки. Россия продолжит поставлять большие объемы российской сырой нефти в Китай и Индию, а поступления от экспортных пошлин России на прошлой неделе выросли на 6 процентов.

Ключевые слова
Наверх