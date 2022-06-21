Потоки российской нефти в Европу установили рекорд последних месяцев

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным агентством Bloomberg, на прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы Европы забирали 1,84 миллиона баррелей сырой нефти из России в день. Это был третий недельный рост подряд, и потоки из России в Европу, включая Турцию, достигли самого высокого уровня почти за два месяца.

Отчасти это было связано с тем, что Litasco SA, торговое подразделение крупнейшего российского производителя нефти "Лукойл", доставляло сырье на нефтеперерабатывающие заводы компании, а отчасти с тем, что Турция закупала больше. Однако, помимо этого, устойчивое продолжающееся снижение, по-видимому, замедлилось.

События свидетельствуют о том, что те компании и страны, которые не хотели покупать российскую продукцию, уже отступили, оставив рынок другим. Российская нефть резко подешевела после начала войны в Украине, поскольку некоторые компании прекратили закупки.

Согласно еженедельным данным отслеживания, Китай и Индия по-прежнему являются крупнейшими покупателями российской нефти.

Российское правительство также объявило на прошлой неделе, что их добыча нефти значительно увеличится как в июне, так и в июле, и что добыча скоро вернется к довоенным уровням.

ЕС согласился ввести эмбарго на 90 процентов импорта нефти в Россию до конца года. В то же время ведутся дискуссии о том, что еще более действенной мерой по сокращению российских нефтяных доходов был бы запрет на страхование танкеров. Если он вступит в силу, компании и финансовые компании ЕС и Великобритании больше не должны страховать или финансировать транспортировку российской сырой нефти в другие страны. Аналитики говорят, что это подорвет способность России экспортировать сырую нефть по всему миру.

В то же время восточные соседи подтвердили, что предоставляют госгарантии по торговым соглашениям с Россией и другими странами, что должно защищать перевозчиков и другие стороны от любых запретов, которые могли бы ввести ЕС и Великобритания.