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Участники коалиционных переговоров далеки друг от друга в финансовых темах

rus.postimees.ee
Участники коалиционных переговоров далеки друг от друга в финансовых темах
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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс Фото: Madis Veltman

Во вторник Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество» обсудили бюджетные вопросы и признали, что не сходятся в своих позициях, касающихся финансовых тем.

«Сегодня мы обсудили, какие возможности у нас могут быть для выполнения различных задач. И мы признали, что все еще относительно далеки друг от друга», – сказал ERR глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

«Исходная позиция, выбранная Партией реформ, не позволяет даже финансирования высшего образования. Бюджетные рамки настолько узкие, что даже если мы пойдем на очень сильные уступки, из наших предложений особо много не пройдет. Нам нет смысла идти в правительство для того, чтобы просто посидеть в министерстве и получить от этого удовольствие», – сказал Ляэнеметс.

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