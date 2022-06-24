В Таллинне продолжают расти цены на топливо

Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, а самой низкой - в Вильнюсе.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 2,155 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2% до 2,075 евро за литр.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки в последний рабочий день на этой неделе по сравнению с прошлой пятницей снизилась на 0,9% - до 2,114 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 1,4% - до 2,124 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K цена 95-го бензина снизилась на 1% и составляла в среду 2,069 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 2,019 евро за литр.