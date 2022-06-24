Четыре месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина

А 10 дней спустя сенат США одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружений украинской армии.

Отношение к войне и вера в победу

Опрос ВЦИОМа, опубликованный 30 мая, показывает стабильно высокий уровень поддержки россиянами "спецоперации" - 72%.

Результаты аналогичного опроса опубликовал 2 июня "Левада-центр" (признан в России "иноагентом"). Там говорится, что уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине составил 77%.

Но украинцы, если верить социологам, еще более преисполнены патриотизма и решимости. 93% опрошенных жителей Украины уверены в том, что страна сможет отразить нападение России. Таковы данные общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В январе 2022 года, за месяц до российского вторжения, только 56% украинцев верили в победу Украины в случае начала войны.

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