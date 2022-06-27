В Кассе по безработице зарегистрированы 4756 украинских беженцев

Согласно статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 20 по 26 июня на учет встали 184 украинских беженца.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 52 человека, из них 65,4 процента прекратили числиться безработными по собственному желанию, а 32,7 процента как нашедшие работу. Всего сняты с учета 3447 человек, 2751 из них приступил к работе.

54,2 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 9,4 в Тартумаа и 10,5 процента в Ида-Вирумаа.

Женщины составляют 84,2, а мужчины 15,8 процента вставших на учет беженцев, получивших международную защиту, 10,4 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,7 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,9 процента – это люди старше 55 лет.

У 62,6 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 10,7 процента специальное, 15,5 процента не имеют специального образования, данные об образовании 11,2 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,4 процента, 18,8 процента составляют специалисты высшего уровня, 12,8 процента техники и специалисты среднего звена, а 14 процентов не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получали 50 человек (27,2 процента) вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 77,4 процента зарегистрированных в качестве безработных.