Демократия не ограничивается властью большинства, отметил президент Алар Карис в своем выступлении на организованном канцлером юстиции торжественном заседании по случаю тридцатой годовщины со дня проведения референдума по конституции.
Карис: демократия не ограничивается властью большинства
«И повседневное осуществление власти должно быть основано не на произволе, а на разумных аргументах. Это не утопия. Вся наша конституция зиждется на этом идеале», – сказал он.
По словам главы государства, этому принципу власти служат принцип разделения властей, защита основных прав, многоуровневая судебная система, конституционный контроль, прозрачное законодательство и, конечно же, регулярные свободные выборы. «Общая их черта — склонить и при необходимости заставить пользующих государственной властью принять во внимание веские аргументы», – сказал президент Карис.
По словам президента Кариса, цель конституции – формирование умного народла. «Мы как общество должны поступать так, чтобы знание и творчество прирастали, а политические решения отражали максимально возможную мудрость, на которую мы как общество способны. Это также один из способов определения демократии, – сказал президент Карис. – Мы видим резветвление ожиданий не только от одной лишь государственной власти, но и от системы образования, журналоистики, свободного общества, экономики. Если мы хотим, чтобы при принятии политических решений в расчет принимались рациональные аргументы и лучшие соображения экспертов, но эти аргументы сначала должны появиться, должны быть поставлены на обсуждение и доведены до тех, кто принимает решения».
По словам главы государства, все же частенько государство и общество разграничиваются. «Государство должно воздерживаться от чрезмерного вмешательства в свободную деятельность самого общества и приватность каждого человека. Так должно быть. Мы достаточно сталкивались с тем, как государство пыталось поглотить общество. Однако это не значит, что в задачи государства входит устраняться от общества. Задача госдарства – дать возможность обществу самоосуществляться», – сказал президент.
Отмечая 30-летие Конституции нужно больше прежнего думать о безопасности нашего государства, отметил Карис. «Хотя конституция не дает нам необходимых указаний на все кризисы - да и не должна, потому что здесь в помощь нам законы – тут не возникает препятствий, которые следовало бы устранять внесением поправок в Конституцию», – сказал он.
Президент Карис также отметил, что демократии кроме зримых и звучащих конфликтов угрожает и молчание – будь то из-за страха, лени, равнодушия или из-за чего-то иного. Поэтому, по мнению главы государства, стоит цель стимулировать обсуждения.
В своем выступлении президент Карис подчеркнул, что и в бурные времена можно принимать мудрые и взвешенные решения – это подтверждает факт, что хорошие конституции рождаются именно в сложнейшие времена. «Работа Конституционной Ассамблеи является одним из самых ярких моментов в истории Эстонии. Дискуссии того времени служат примером и сегодня», – отметил президент.