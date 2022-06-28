Карис: демократия не ограничивается властью большинства

«И повседневное осуществление власти должно быть основано не на произволе, а на разумных аргументах. Это не утопия. Вся наша конституция зиждется на этом идеале», – сказал он.

По словам главы государства, этому принципу власти служат принцип разделения властей, защита основных прав, многоуровневая судебная система, конституционный контроль, прозрачное законодательство и, конечно же, регулярные свободные выборы. «Общая их черта — склонить и при необходимости заставить пользующих государственной властью принять во внимание веские аргументы», – сказал президент Карис.

По словам президента Кариса, цель конституции – формирование умного народла. «Мы как общество должны поступать так, чтобы знание и творчество прирастали, а политические решения отражали максимально возможную мудрость, на которую мы как общество способны. Это также один из способов определения демократии, – сказал президент Карис. – Мы видим резветвление ожиданий не только от одной лишь государственной власти, но и от системы образования, журналоистики, свободного общества, экономики. Если мы хотим, чтобы при принятии политических решений в расчет принимались рациональные аргументы и лучшие соображения экспертов, но эти аргументы сначала должны появиться, должны быть поставлены на обсуждение и доведены до тех, кто принимает решения».