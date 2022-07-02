Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период со 2 по 9 июля.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Выставка рецептов «Вкусы Копли»
● до 31 августа общественный центр Копли (Копли, 98)
Центр стратегического управления Таллинна и Музей Каламая в рамках проекта ACCESS открыли во дворе общественного центра Копли бесплатную выставку «Вкусы Копли», в центре которой собрание рецептов, полученных от местных жителей. В общей сложности можно будет узнать 20 рецептов – от закусок до десертов. Любимыми рецептами поделились жители района разного возраста, от 12 до 82 лет. Рецепты обработал и сделал доступными для широкого потребителя повар Альдур Соосалу. Выставка сопровождается текстами на эстонском, русском и английском языках и будет открыта до конца лета.
Выставка цифрового успеха «Почему Эстония? Из ЭССР в э-Эстонию за 30 лет»
● до 23 октября музей оккупаций и свободы Vabamu (Тоомпеа, 8)
Выставка подводит итоги создания цифрового общества в Эстонии, не только отмечая уже достигнутое, но и стремясь заглянуть в будущее. Интерактивная экспозиция и выразительное повествование помогают понять, почему именно Эстония с ее сельскохозяйственными традициями быстро превратилась в цифровое общество, и какие задачи нам еще предстоит решить. Льготный билет – 7 евро, полный билет – 11 евро, семейный билет – 23 евро.
Проект-выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ»
● до конца года (бесплатно) культурный центр «Кая» (Э. Вильде-теэ, 118)
Столичный район Мустамяэ в этом году отмечает свое 60-летие. В центре «Кая» к юбилею подготовили необычную экспозицию: посетители смогут вернуться в прошлое и посмотреть, как выглядела мустамяэская квартира 60-х годов прошлого столетия. В хрущевках живут и по сей день, но мебель и вещи, как и дизайн квартир, существенно изменились. Независимо от возраста, в экспозиции все найдут что-то знакомое – из своей юности или припоминая поездки к бабушке. Выставка работает Пн-Пт с 10 до 18 и по Сб с 10 до 15.
Музыкальное лето в парке Лёвенру
● 6 июля в 19:00 (бесплатно) парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Управа района Кристийне проводит серию мероприятий «Музыкальное лето в парке Лёвенру», в рамках которой по средам вечером в 19:00 в парке проводятся бесплатные концерты. В этот раз слушателей порадует ансамбль Kardemon.
Тренировка по скандинавской ходьбе «Приходи ходить!»
● 7 июля в 11:00 (бесплатно) пляжный дом на Штромке (Пельгуранна, 58)
Управа Пыхья-Таллинна организует серию бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе «Приходи ходить!». При ходьбе с палками важна и правильная техника. В этом году тренировки проводит тренер Рене Меймер, который признан посланцем этого вида спорта в Эстонии. Под его руководством участники изучают правильную технику, что поможет извлечь из тренировок большую пользу. Бесплатные тренировки проходят каждую неделю с мая до конца сентября. Сбор возле пляжного дома на Штромке в 11 часов по четвергам. При необходимости участникам на время тренировки выдаются палки.
Ида-Вирумаа
Концерт ансамбля Shabat Quartet
● 2 июля в 17:00 (бесплатно) центр культуры Кохтла-Ярве (Кескалеэ, 36, Кохтла-Ярве)
Ансамбль представит вниманию слушателей свой прошлогодний дебютный альбом под названием Meie kodu. На концерте прозвучат еврейские и армянские народные мотивы в необычной обработке. Новая концертная программа Shabat Quartet включает в себя новые авторские произведения, переложения народной музыки, эстонский фольклор. Музыканты получают неподдельное удовольствие от совместного музицирования и с радостью делятся с публикой своим талантом.
Музыка семи городов: Рауль и Карлос Укареда
● 9 июля в 16:00 (бесплатно) зона отдыха Йоаору, Нарва
Карлос Укареда – молодой певец, гитарист и автор песен. Несмотря на короткую карьеру, Карлос уже выступал в дуэте со многими эстонскими исполнителями и даже с британцем Эдом Шираном. Отец Карлоса, Рауль, известный блюзовый гитарист и один из основателей Compromise Blue, участвовал во многих группах и проектах за свою более чем 30-летнюю карьеру. Рауль Укареда также является организатором фестиваля Augustibluus.