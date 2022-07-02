Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Выставка рецептов «Вкусы Копли»

● до 31 августа общественный центр Копли (Копли, 98)

Центр стратегического управления Таллинна и Музей Каламая в рамках проекта ACCESS открыли во дворе общественного центра Копли бесплатную выставку «Вкусы Копли», в центре которой собрание рецептов, полученных от местных жителей. В общей сложности можно будет узнать 20 рецептов – от закусок до десертов. Любимыми рецептами поделились жители района разного возраста, от 12 до 82 лет. Рецепты обработал и сделал доступными для широкого потребителя повар Альдур Соосалу. Выставка сопровождается текстами на эстонском, русском и английском языках и будет открыта до конца лета.

Выставка цифрового успеха «Почему Эстония? Из ЭССР в э-Эстонию за 30 лет»

● до 23 октября музей оккупаций и свободы Vabamu (Тоомпеа, 8)

Музей оккупаций Фото: Shutterstock

Выставка подводит итоги создания цифрового общества в Эстонии, не только отмечая уже достигнутое, но и стремясь заглянуть в будущее. Интерактивная экспозиция и выразительное повествование помогают понять, почему именно Эстония с ее сельскохозяйственными традициями быстро превратилась в цифровое общество, и какие задачи нам еще предстоит решить. Льготный билет – 7 евро, полный билет – 11 евро, семейный билет – 23 евро.

Проект-выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ»

● до конца года (бесплатно) культурный центр «Кая» (Э. Вильде-теэ, 118)

Проект-выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ». Фото: Eero Vabamägi / Postimees