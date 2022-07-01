Мэр Таллинна Михаил Кылварт в ходе сегодняшней пресс-конференции заверил, что город намерен довести до конца проектирование больничного комплекса и приступит к поиску альтернативных источников финансирования.
Кылварт: проектирование Таллиннской больницы будет продолжено
Михаил Кылварт подчеркнул, что строительство Таллиннской больницы – вопрос не только денег или медицины, это проект стратегического и экзистенциального значения. «Поэтому мы приняли решение продолжить проектирование, чтобы в случае новых источников финансирования можно было бы незамедлительно приступить к строительным работам. Конечно, мы не сможем воплотить первоначальный план и не приступим к сооружению котлована уже в конце этого года, но проектировочные работы продолжатся в запланированном темпе», – сказал мэр.
В ноябре 2021 года город в результате конкурса госпоставки заключил договор о проектировании с международными предприятиями ATIproject srl и 3TI Progetti Italia-Ingegneria integrata S.p.A. Объем договора составляет 17,8 миллиона евро, к сумме добавится налог с оборота. Срок составления предварительного проекта – ноябрь 2022.
Мэр подтвердил, что необходимость в создании современного медицинского городка никуда не пропала, потому что Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы через семь-восемь лет не смогут оказывать услуги в нынешних зданиях. «В Эстонии нет ни одной больницы, в которой были бы созданы условия, необходимые для того, чтобы справиться с эпидемией или военным положением. Правительство предъявило городу претензию касательно инициирования строительства второго подземного этажа, однако это не каприз города, а реальная необходимость, подтвержденная основательным анализом, – сказал Кылварт. – Все обстоятельства, представленные в качестве критики, были известны еще в 2021 году, когда Европейская Комиссия приняла решение о том, что проект Таллиннской больницы является подходящим и получит финансирование. Проектированием и подготовкой к строительству больницы занимались сотни специалистов в течение нескольких лет, в их числе врачи и архитекторы».
«Вчерашнее решение Правительства относительно столь важного для общества проекта ставит под сомнение культуру управления в нашем государстве. Мы, как договорной партнер государства, узнали эту новость из средств массовой информации. Обеспечение работы системы здравоохранения – обязанность государства. Решение Правительства вызывает лишь вопросы и ведет к дополнительным расходам, – отметил Кылварт. – Утверждения, на основании которых Правительство решило отказаться от финансирования строительства больницы, не аргументированы и не соответствуют действительности. Необходимая работа была проделана Таллинном в срок и согласно требованиям, а принципы финансирования и предложения были представлены министерству. У города заключен договор о развитии проекта больницы с Министерством социальных дел, сейчас мы исходим из того, что юридически мы связаны с партнером договорными отношениями», – сказал Кылварт.
Мэр отметил, что город с точки зрения преемственности управления предполагает получение от государства компенсации за проведение проектировочных работ. «Вскоре мы приступим к обсуждению этого вопроса с государством. Если в ходе переговоров не возникнет общего понимания вопроса, будем решать его через суд», – добавил Кылварт.
Председатель правления Tallinna Haigla Arenduse SA Свен Крууп напомнил, что подготовка Таллиннской больницы для команды проектировщиков началась в 2017 году. «Еще в 2019 году была готова функциональная программа развития больницы, на первом этапе представлен список разрешенных медицинских специальностей, поэтому утверждение о дублировании работы других больниц ошибочно. На втором этапе программы развития была описана программа, касающаяся помещений больницы, их функциональности и количества, что легло в основу эскиза проекта. Документы первого и второго этапов функциональной программы больницы утверждены Министерством социальных дел в 2019 году и являются основой для проектирования», – пояснил Крууп.
«Готов также предварительный проект медицинских технологий больницы, включающий описание парка медицинского оборудования и предварительную калькуляцию его стоимости. В 2019 году был заключен договор между городом и Министерством социальных дел о сотрудничестве при развитии Таллиннской больницы, со стороны города одобрен договор о внешнем финансировании с Министерством социальных дел. Тендер на проектирование проведен и договор подписан, работы по проектированию проходят в сотрудничестве с экспертами. Все формальности и условия проведены корректно, согласно лучшим практикам. Мы соблюдаем график подготовительных работ, включая первый промежуточный срок», – добавил Свен Крууп.
Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер отметил, что Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в плане персонала и технологий находятся на высоком уровне, но возраст зданий насчитывает от 50 до 100 лет. «С точки зрения технологий самые требовательные единицы, такие как операционные залы, соответствуют всем требованиям, но в большей части помещений мы не можем, например, при нынешних погодных условиях, обеспечивать необходимый уровень безопасности. В блоках, в которых находятся пациенты в тяжелом состоянии, в такую жаркую погоду поддерживать необходимую температуру воздуха очень сложно. Таллиннские больницы в целом нуждаются в ближайшие 10 лет в системном решении», – сказал Баклер.
Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы подчеркнул, что около 200 специалистов из двух больниц работали в десяти рабочих группах вместе с командой проектировщиков и архитекторов над проектом. «Вчера мы уже работали с командой проектировщиков несколько часов, когда пришла новость о том, что правительство решило отказать Таллиннской больнице в финансировании из Фонда восстановления. Таллиннскую больницу строят не для того, чтобы найти применение 280 миллионам, а потому, что это действительно необходимо», – подытожил Баклер.