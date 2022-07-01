Кылварт: проектирование Таллиннской больницы будет продолжено

Михаил Кылварт подчеркнул, что строительство Таллиннской больницы – вопрос не только денег или медицины, это проект стратегического и экзистенциального значения. «Поэтому мы приняли решение продолжить проектирование, чтобы в случае новых источников финансирования можно было бы незамедлительно приступить к строительным работам. Конечно, мы не сможем воплотить первоначальный план и не приступим к сооружению котлована уже в конце этого года, но проектировочные работы продолжатся в запланированном темпе», – сказал мэр.

Мэр подтвердил, что необходимость в создании современного медицинского городка никуда не пропала, потому что Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы через семь-восемь лет не смогут оказывать услуги в нынешних зданиях. «В Эстонии нет ни одной больницы, в которой были бы созданы условия, необходимые для того, чтобы справиться с эпидемией или военным положением. Правительство предъявило городу претензию касательно инициирования строительства второго подземного этажа, однако это не каприз города, а реальная необходимость, подтвержденная основательным анализом, – сказал Кылварт. – Все обстоятельства, представленные в качестве критики, были известны еще в 2021 году, когда Европейская Комиссия приняла решение о том, что проект Таллиннской больницы является подходящим и получит финансирование. Проектированием и подготовкой к строительству больницы занимались сотни специалистов в течение нескольких лет, в их числе врачи и архитекторы».