Мошенники открыли в Facebook фальшивую страницу Coop Eesti, на которой устроили лотерею с обещанием выигрыша одному из «счастливчиков», предупреждает в соцсетях Пыхьяская префектура.
Слишком заманчиво, чтобы быть правдой: полиция предупреждает об очередном мошенничестве
«После комментирования поста людям приходит сообщение, в котором просят нажать на "valmis". На данный момент мы точно не знаем, что может последовать за этим, но, вероятно, попросят ввести персональные данные, а возможно и ПИН-коды», - написала префектура.
Пыхьяская префектура напоминает, что прежде чем участвовать в заманчивых лотереях, надо проверить достоверность страницы с кампанией. Посмотрите, какие последние публикации были сделаны и сколько у нее подписчиков. Если речь идет о крупном предприятии, очевидно, что первая публикация на странице не может быть датирована вчерашним днем и также у страницы должно быть много подписчиков.
Кроме того, полиция рекомендует посетить официальную страницу фирмы за пределами Facebook. Настоящая страница Coop Eesti в Facebook: Coop Eesti.
Стражи порядка призвали ни в коем случае не делиться своими данными и не вводить ПИН-коды.