Слишком заманчиво, чтобы быть правдой: полиция предупреждает об очередном мошенничестве

«После комментирования поста людям приходит сообщение, в котором просят нажать на "valmis". На данный момент мы точно не знаем, что может последовать за этим, но, вероятно, попросят ввести персональные данные, а возможно и ПИН-коды», - написала префектура.

Пыхьяская префектура напоминает, что прежде чем участвовать в заманчивых лотереях, надо проверить достоверность страницы с кампанией. Посмотрите, какие последние публикации были сделаны и сколько у нее подписчиков. Если речь идет о крупном предприятии, очевидно, что первая публикация на странице не может быть датирована вчерашним днем и также у страницы должно быть много подписчиков.