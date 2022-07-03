Министры спорта 35 стран обратились в международные спортивные федерации с просьбой отстранить от соревнований членов России и Белоруссии.
35 стран хотят исключить россиян из международных спортивных федераций
35 стран хотят исключить россиян из международных спортивных федераций
Министры спорта также рекомендовали удалить всех членов, имеющих тесные связи со странами России или Беларуси, особенно государственных чиновников и спортивных организаций.
Большое количество спортивных федераций допустили к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, но только под нейтральным флагом.
Предложения внесли: Норвегия, Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, США, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция. , Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
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