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35 стран хотят исключить россиян из международных спортивных федераций

Кристофер Сеема
35 стран хотят исключить россиян из международных спортивных федераций
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Российские спортсменки.
Российские спортсменки. Фото: Hassan Ammar

Министры спорта 35 стран обратились в международные спортивные федерации с просьбой отстранить от соревнований членов России и Белоруссии.

Министры спорта также рекомендовали удалить всех членов, имеющих тесные связи со странами России или Беларуси, особенно государственных чиновников и спортивных организаций.

Большое количество спортивных федераций допустили к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, но только под нейтральным флагом.

Предложения внесли: Норвегия, Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, США, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция. , Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

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