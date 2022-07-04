Политик-ветеран, создатель Центристский партии Эдгар Сависаар назвал свое детище провалившейся партией отцеубийц. Он отметил, что Майлис Репс, Юри Ратас и Кадри Симсон получили то, чего хотели, пишет Postimees.
Эдгар Сависаар о Центристской партии: «партия отцеубийц», может быть, преувеличение, но новый отец же не появился
«Один мой друг, который, конечно, центристом не является, сказал мне недавно, что называет Центристскую партию – партией отцеубийц. Может быть, это преувеличение, однако новый отец же не появился», - описал Сависаар ситуацию в социальной сети.
«Но отец должен быть, как эти детки еще могут появляться на свет? То есть, если партия отцеубийц, то в любом случае неудачная».
По его словам, однопартийцы Кадри Симсон, Юри Ратас и Майлис Репс получили то, чего хотели: «В коране сказано: если Аллах хочет тебя наказать, то он исполняет твои желания».
Сависаар отметил, что разговоры [о его отстранении от поста лидера] ходят разные: «Якобы о моем отстранении договорились, прежде всего, Кадри Симсон и Ремо Хольсмтер, и Центристской партии якобы было обещан за это пост премьер-министра на пять лет. Теперь пять лет прошли, и Центристской партии больше нет в правительстве».
Новому правительству Сависаар пожелал всего хорошего: «С чем-то они могли бы справиться хорошо. Например, перейти на бесплатное электричество. Почему нет? О бесплатном общественном транспорте же говорили, что это утопия. Но мы это сделали».
В плане бесплатного электричества Эдгар Сависаар не видит ничего невозможного: «Платить за частных лиц до 2000 кВТ и за предприятия до 30 000 кВТ в месяц возможно. Возникло бы дополнительное производство, дополнительные рабочие места и налоги. Это могло бы быть прибыльно, если взять деньги за электричество». Он добавил, что если кто-то когда-то осмелится реализовать эту идею, народ будет доволен.