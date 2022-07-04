Эдгар Сависаар о Центристской партии: «партия отцеубийц», может быть, преувеличение, но новый отец же не появился

«Один мой друг, который, конечно, центристом не является, сказал мне недавно, что называет Центристскую партию – партией отцеубийц. Может быть, это преувеличение, однако новый отец же не появился», - описал Сависаар ситуацию в социальной сети.

«Но отец должен быть, как эти детки еще могут появляться на свет? То есть, если партия отцеубийц, то в любом случае неудачная».

По его словам, однопартийцы Кадри Симсон, Юри Ратас и Майлис Репс получили то, чего хотели: «В коране сказано: если Аллах хочет тебя наказать, то он исполняет твои желания».

Сависаар отметил, что разговоры [о его отстранении от поста лидера] ходят разные: «Якобы о моем отстранении договорились, прежде всего, Кадри Симсон и Ремо Хольсмтер, и Центристской партии якобы было обещан за это пост премьер-министра на пять лет. Теперь пять лет прошли, и Центристской партии больше нет в правительстве».

Новому правительству Сависаар пожелал всего хорошего: «С чем-то они могли бы справиться хорошо. Например, перейти на бесплатное электричество. Почему нет? О бесплатном общественном транспорте же говорили, что это утопия. Но мы это сделали».