Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором 28-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего знакомого в Кохтла-Ярве и совершении еще нескольких преступлений, и огласит решение 6 июля.
Жестокое убийство мужчины: жительнице Кохтла-Ярве грозит 16 лет тюрьмы
В ходе прений сторон прокурор потребовал признать женщину виновной по всем пунктам обвинения и назначить ей наказание в виде 16 лет лишения свободы, пишет rus.err.ee.
Сама обвиняемая в ходе судебного следствия признала себя виновной в убийстве и частично в совершении кражи, но не признала своей вины в ограблении.
Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.
Кроме того, женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.