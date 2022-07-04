Жестокое убийство мужчины: жительнице Кохтла-Ярве грозит 16 лет тюрьмы

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать женщину виновной по всем пунктам обвинения и назначить ей наказание в виде 16 лет лишения свободы, пишет rus.err.ee.

Сама обвиняемая в ходе судебного следствия признала себя виновной в убийстве и частично в совершении кражи, но не признала своей вины в ограблении.

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.