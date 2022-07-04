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Жестокое убийство мужчины: жительнице Кохтла-Ярве грозит 16 лет тюрьмы

rus.postimees.ee
Жестокое убийство мужчины: жительнице Кохтла-Ярве грозит 16 лет тюрьмы
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Нож. Иллюстративное фото.
Нож. Иллюстративное фото. Фото: Martin Ilustrumm

Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором 28-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего знакомого в Кохтла-Ярве и совершении еще нескольких преступлений, и огласит решение 6 июля.

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать женщину виновной по всем пунктам обвинения и назначить ей наказание в виде 16 лет лишения свободы, пишет rus.err.ee.

Сама обвиняемая в ходе судебного следствия признала себя виновной в убийстве и частично в совершении кражи, но не признала своей вины в ограблении.

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.

Кроме того, женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.

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