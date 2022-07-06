Рост цен на энергоносители в Европе: какие льготы получает население

Как в Германии компенсируют населению потери от инфляции

Чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство Германии снизило налоги и пошлины на ископаемое топливо. Жители ФРГ, долгое время не имеющие работу, получат единовременное пособие в размере 200 евро, а ежемесячные детские пособия увеличат на 100 евро. Еще одно предложение властей, направленное на смягчение сложившейся ситуации, заключается в том, что партнеры по коллективным тарифным соглашениям - бизнес и профсоюзы - должны договориться лучше о разовой выплате (она в этом случае не облагается налогом), чем о повышении зарплат.

Это объясняется предотвращением так называемой инфляционной спирали (рост зарплат вызывает увеличение цен, а оно, в свою очередь, стимулирует рост зарплат), возникающей, когда потребители, которым повысили зарплату, номинально имеют все больше и больше денег для покупки того же количества товаров. И из-за этого пропадают экономические стимулы адаптировать потребление к ограниченному из-за роста цен предложению.

Согласно исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel, правительства почти всех европейских стран предприняли шаги для облегчения положения своего населения, страдающего от инфляции. Однако при этом они придерживаются совершенно разных подходов. Вот некоторые примеры.

Греция