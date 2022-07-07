Не станьте жертвой мошенников: советы о том, как избежать финансовых мошенничеств

Не делитесь личной информацией

Никогда не отвечайте на просьбу предоставить информацию о доступах, платежных картах, паролях и кодах вашего банка ни по телефону, ни через интернет, и никогда не вводите такие данные по отправленным вам ссылкам. Всегда помните, что банковские работники никогда не будут спрашивать данные, необходимые для доступа к вашему счету.

Спешка, провоцирование стресса – это любимый метод мошенников

Человеческому разуму свойственно впадать в замешательство в ситуациях, когда нужно быстро принять решение. Если поставщик услуги вас торопит, и вы теряетесь и не уверены, как нужно поступить, то возьмите паузу, чтобы обдумать все с холодной головой. Помните первый совет – проверяйте всю информацию. Ни банк, ни другие легальные организации никогда не будут торопить клиента, настаивая на немедленном принятии решения.

Не открывайте подозрительные ссылки и приложения

Прежде всего, тщательно проверьте адрес электронной почты и отправителя – является ли он известным и реальным. Мошенники часто создают адреса электронной почты, которые имитируют настоящие, но в которых может отсутствовать какая-либо буква или использоваться символ. Кроме того, не отвечайте на запросы программ или приложений об установке. И уж точно ни в коем случае не вводите свои банковские данные по отправленным ссылкам или в предлагаемых программах.

А что делать, если мошенничество уже произошло?