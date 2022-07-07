Во время отпусков не стоит терять бдительность, так как финансовые мошенники активно действуют в любое время. В течение прошлого года жители Эстонии в результате мошенничеств лишились почти 9 миллионов евро. Охота за финансовыми данными людей ведется как в электронных письмах, так и в веб-браузерах, а также посредством социальных сетей, SMS-сообщений и телефонных звонков. Эксперты по безопасности банка Citadele делятся рекомендациями, которые помогут избежать попадания в ловушку мошенников.
Не станьте жертвой мошенников: советы о том, как избежать финансовых мошенничеств
«Сегодня люди должны быть особенно бдительными, потому что потерять деньги можно не только при непосредственном общении с мошенниками, но и открыв первую страницу в списке результатов поиска в Google, оформленную под официальную страницу интернет-банка. Несмотря на то, что с развитием технологии схемы мошенников становятся все более сложными, практически всегда можно заметить признаки, помогающие распознать попытки мошенничества со стороны преступников», – рассказал руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
Терять бдительность нельзя и во время отпуска
Мошенники уделяют очень много времени изучению своих жертв, и они знают, когда люди наиболее уязвимы. Например, зачастую мошенники активизируются перед сезонами продолжительных отпусков, чтобы воспользоваться большей чем обычно рассеянностью людей. Стоит помнить, что обычно никакое учреждение не будет связываться с клиентами вне рабочего времени.
Тщательно проверяйте информацию
Всегда проверяйте адрес веб-страницы, показываемый в адресной строке браузера – соответствует ли он поставщику услуги, сайт которого вы хотите посетить. Если вы используете поисковую систему, например, Google, не открывайте первую страницу, обозначенную как реклама. Сперва проверьте, является ли страница правильной.
Перед вводом конфиденциальных данных (имя пользователя, пароль, данные платежной карты) на сайте еще раз проверьте, что сайт является правильным. Убедитесь, что приведенные в SMS-сообщении контактные данные настоящие – для связи с банком используйте официальные источники и официально доступные номера телефонов.
Не делитесь личной информацией
Никогда не отвечайте на просьбу предоставить информацию о доступах, платежных картах, паролях и кодах вашего банка ни по телефону, ни через интернет, и никогда не вводите такие данные по отправленным вам ссылкам. Всегда помните, что банковские работники никогда не будут спрашивать данные, необходимые для доступа к вашему счету.
Спешка, провоцирование стресса – это любимый метод мошенников
Человеческому разуму свойственно впадать в замешательство в ситуациях, когда нужно быстро принять решение. Если поставщик услуги вас торопит, и вы теряетесь и не уверены, как нужно поступить, то возьмите паузу, чтобы обдумать все с холодной головой. Помните первый совет – проверяйте всю информацию. Ни банк, ни другие легальные организации никогда не будут торопить клиента, настаивая на немедленном принятии решения.
Не открывайте подозрительные ссылки и приложения
Прежде всего, тщательно проверьте адрес электронной почты и отправителя – является ли он известным и реальным. Мошенники часто создают адреса электронной почты, которые имитируют настоящие, но в которых может отсутствовать какая-либо буква или использоваться символ. Кроме того, не отвечайте на запросы программ или приложений об установке. И уж точно ни в коем случае не вводите свои банковские данные по отправленным ссылкам или в предлагаемых программах.
А что делать, если мошенничество уже произошло?
Если вы подозреваете, что вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом своему банку. Банк со своей стороны примет возможные меры для остановки преступления, а также сообщит клиенту о дальнейших действиях, например, о необходимости изменить данные для входа в систему и обратиться в полицию.