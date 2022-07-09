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Анализ ⟩ В новом правительстве Каи Каллас у всех свои козыри в рукаве

Микк Салу
В новом правительстве Каи Каллас у всех свои козыри в рукаве
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Председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс, глава реформистов, премьер-министр Кая Каллас и председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер в пятницу вечером договорились о создании нового правительства.
Председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс, глава реформистов, премьер-министр Кая Каллас и председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер в пятницу вечером договорились о создании нового правительства. Фото: Postimehe kollaaž

В пятницу вечером Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились о создании нового правительства. Теперь начинается следующий этап. Кто победитель, а кто проигравший в этих переговорах, какие нарративы появятся и кому удастся лучше рассказать свою историю. Отчасти на это повлияет распределение министерских портфелей, которое еще впереди, но некоторые вещи легко спрогнозировать, пишет Postimees.

«Отечество» объявлено победителем, поскольку они получили 90 процентов желаемого. И соцдемы — хоть они немного и остались в тени — могут чувствовать себя победителями. В противовес этому говорят, что Партия реформ и Кая Каллас уступили во всем.

У всех троих свои козыри

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