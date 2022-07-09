Анализ ⟩ В новом правительстве Каи Каллас у всех свои козыри в рукаве

В пятницу вечером Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились о создании нового правительства. Теперь начинается следующий этап. Кто победитель, а кто проигравший в этих переговорах, какие нарративы появятся и кому удастся лучше рассказать свою историю. Отчасти на это повлияет распределение министерских портфелей, которое еще впереди, но некоторые вещи легко спрогнозировать, пишет Postimees.