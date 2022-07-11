В связи с только что вступившими в силу новыми санкциями против России нужно запасаться большим временем для оформления таможенных документов, пишет Äripäev.
Санкции против России задали работы таможне: «Очереди увеличились, ничего не поделаешь»
Санкции против России задали работы таможне: «Очереди увеличились, ничего не поделаешь»
«Это наша новая реальность», — сказала руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.
В утренней программе радио Äripäev Курвитс сказала, что, поскольку список новых товаров, подпадающих под санкции - очень длинный, это значительно увеличило работу чиновников.
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