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Агентство окружающей среды объявило на завтра штормовое предупреждение

rus.postimees.ee
Агентство окружающей среды объявило на завтра штормовое предупреждение
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Гроза.
Гроза. Фото: Arvo Meeks

Агентство окружающей среды вновь предупреждает о грозе и сопутствующем сильном ветре.

Согласно прогнозу, в четверг утром и днем ​​во многих местах будет гроза, сопровождающаяся сильным дождем и порывами ветра.

Во вторник вечером Агентство окружающей среды предупредило, что гроза распространится из восточной части Эстонии в западную часть страны, вместе с которой также ожидаются сильный ветер и град. Во второй половине дня в Тартуском уезде прошел смерч, который разрушил дома и повалил деревья.

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