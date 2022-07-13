Агентство окружающей среды объявило на завтра штормовое предупреждение

Согласно прогнозу, в четверг утром и днем ​​во многих местах будет гроза, сопровождающаяся сильным дождем и порывами ветра.

Во вторник вечером Агентство окружающей среды предупредило, что гроза распространится из восточной части Эстонии в западную часть страны, вместе с которой также ожидаются сильный ветер и град. Во второй половине дня в Тартуском уезде прошел смерч, который разрушил дома и повалил деревья.