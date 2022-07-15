Безумные схемы: крупнейший в мире экспортер нефти начал импортировать нефть из России

Издание Handelsblatt пишет, что встреча президента США и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана еще не началась, когда стало ясно: легкой эта встреча не будет. А именно: сегодня выяснилось, что Саудовская Аравия, которая добывает около 12 миллионов баррелей нефти в день и, по данным World Oil, экспортирует нефть на 1 миллиард долларов в зарубежные страны, вдруг начала импортировать нефть. Ее торговым партнером является Россия.

На самом деле, это далеко не первый случай, когда Саудовская Аравия импортирует нефть. Иногда стране дешевле закупить нефть, чем ее добывать. Пустынная страна в основном использует нефть для выработки электроэнергии и поддержания работы климатических систем.

Но сейчас, по данным Handelsblatt, Саудовская Аравия начала импортировать больше, чем раньше: с апреля по июнь страна купила у России 647 тысяч тонн нефти. В то же время в прошлом году было закуплено 320 000 тонн.