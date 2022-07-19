Новаторская Нарва: молодежные стартапы получают сотни тысяч евро

«С рабочей идеей мы ведем до полной реализации, у нас в Технополе cвыше семидесяти менторов, которые отвечают за реализацию желания в дело. Наша задача не как в школе: набрать людей и потом выпустить в свободное плавание. Нет. Наша задача – добиться того, чтобы реально команда с идеей смогла быстро найти свои первые инвестиции, – обозначает конечную цель проекта руководитель Технополя Ольга Курдовская. – И особенно это важно для жителей Ида-Вирумаа».

По данным Startup Estonia, только в первом квартале 2022 года в стартапах Эстонии стало на треть больше работников, чем за тот же период прошлого года. Сегодня в Эстонии десять компаний-единорогов, именно так называются предприятия технической сферы, рыночная капитализация которых превышает один миллиард долларов. Амбициозные планы нынешних стартаперов – к 2025 году довести число единорогов до 25.

Комментарий

Стартапы влияют на политику государства

ЕГОР КАРАСЕВ, основатель стартап-инкубатора ENSKIED

Егор Карасев. Фото: личный архив

Там, где есть финансы, есть внешние инвестиции, создаются рабочие места, выстраивается новое предпринимательское движение, там так или иначе оказывается серьезное влияние и на экономическую среду, и на политическую систему. Прежде всего, это высокотехнологичные продукты, например, Blockchain, платформа, используемая у нас в избирательных кампаниях. Стартаповые проекты играют роль и в международных связях. Мы недавно вернулись из Лондона, где на большом мероприятии Tech Week, где было 20 000 человек, мы, Эстония, поставили рекорд по быстроте регистрации компании онлайн. Мировой рекорд за 15 минут. Так что стартап – это вполне альтернатива нынешнему консерватизму. Чтобы произошел качественный переход из индустриальной среды в постиндустриальную, стартаповский переход, нужны люди, горящие идеями, у которых есть доступ к экосистеме стартапов и в Эстонии, и в ЕС. Именно в этом направлении мы и прилагаем усилия, особенно в работе с молодежью Ида-Вирумаа.