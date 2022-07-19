На фоне Финляндии, Дании и Норвегии Эстония уверенно лидирует в формировании успешной экосистемы стартапов. Причина проста – отсутствие крупных индустриальных производств выводит на первый план идеи, которые с успехом можно конвертировать в доходные бизнес-модели не только внутри страны, но и на международном уровне. Причем успешные платформы для стартапов работают не только в Таллинне.
Новаторская Нарва: молодежные стартапы получают сотни тысяч евро
Расхожее мнение, что в Нарве молодежь не может найти применение своим талантам, полностью опровергается деятельностью стартап-инкубатора Технополь (Tehnopol Startup Inkubaator). За два года работы подготовку в нем прошли тринадцать команд, три из которых еще продолжают обучение. Состоялось также более пятидесяти мероприятий, в рамках которых разрабатывали и защищали свои идеи тысячи человек, а некоторые запустили успешный и прибыльный бизнес, создав десятки рабочих мест.
Такая популярность Технополя среди молодежи объясняется не только его бесплатностью и доступностью, но и поддержкой со стороны различных программ, например, таких как Startup Estonia и Государственный центр вспомогательных услуг (RTK). Само обучение предусматривает для успешных участников проекта различные бонусы, в том числе оплачиваемые зарубежные поездки с целью налаживания контактов с партнерами и потенциальными инвесторами.
По словам руководителя программы стартап-инкубатора Технополь в Нарве Ольги Курдовской, научный бизнес-городок Технополь – это новый уровень рабочих отношений, иная ментальность, где все построено на доверии. Конечно, есть распорядок, есть сроки реализации, обязательства, критерии оценки деятельности, периодичность и отчетность, но, в отличие от традиционных организаций, здесь царит свобода мысли, поощряется эксперимент, и у каждого есть право на ошибку. А это возможно только тогда, когда коллектив состоит из единомышленников, энтузиастов и ответственных людей, чьи интересы – общие.
«В Нарве начинали, когда пандемия накрыла все страны, когда пошла первая волна короновируса. Вот с этой маленькой комнаты, стены которой мы перекрашивали в главные цвета бренда, и начали два года назад наш путь. А сегодня участников наших различных программ – сотни, и работаем мы не только в Нарве. В Кохтла-Ярве, например, у нас уже второй год работает инновационный фонд умного города», – делится опытом Ольга Курдовская.
Программ несколько, и большинство из них на русском языке. Начальный уровень под названием «преинкубация» состоит из отбора людей, которые не только имеют яркие и оригинальные идеи, но и готовы их презентовать. Как правило, количество заявок намного больше, чем идей, которые проходят конкурсный отбор. Тем не менее, трехдневная интенсивная подготовка работы со стартапами открыта для всех желающих.
Ольга Курдовская рассказывает, что в этих трехдневных курсах принимают участие буквально все возрасты, представители всех социальных страт. И те, у кого был бизнес, и те, кто никогда не имел своего дела и не сталкивался с самозанятостью. Помимо коренных жителей Нарвы, сегодня среди участников стартаповских программ очень много выходцев из России и Украины, которым особенно важно знать, как устроен бизнес в Эстонии. В процессе общения, работы, учебы и практики понемногу уходят страх, скептицизм и сомнения, появляются интерес и желание пробовать себя.
В инкубаторе основная программа роста длится шесть месяцев и включает в себя весь технологический процесс: от презентации идеи до конечного продукта и нахождения инвесторов. Это дает уникальную возможность реализовать любые идеи, независимо от возраста, социальной принадлежности, уровня образования и владения государственным языком.
Одним из самых успешных реализованных проектов в Ида-Вирумаа можно назвать стартап CAV Solution. Именно выпускники нарвского инкубатора Технополь разработали и запустили проект, который уже привлек 330 000 евро инвестиций. Ребята разработали приложение в программном обеспечении, с помощью которого можно определять возраст и идентифицировать личность через сканирование лица. Это очень популярно на рынке автоматической розничной торговли при продаже алкоголя и сигарет
«С рабочей идеей мы ведем до полной реализации, у нас в Технополе cвыше семидесяти менторов, которые отвечают за реализацию желания в дело. Наша задача не как в школе: набрать людей и потом выпустить в свободное плавание. Нет. Наша задача – добиться того, чтобы реально команда с идеей смогла быстро найти свои первые инвестиции, – обозначает конечную цель проекта руководитель Технополя Ольга Курдовская. – И особенно это важно для жителей Ида-Вирумаа».
По данным Startup Estonia, только в первом квартале 2022 года в стартапах Эстонии стало на треть больше работников, чем за тот же период прошлого года. Сегодня в Эстонии десять компаний-единорогов, именно так называются предприятия технической сферы, рыночная капитализация которых превышает один миллиард долларов. Амбициозные планы нынешних стартаперов – к 2025 году довести число единорогов до 25.
Комментарий
Стартапы влияют на политику государства
ЕГОР КАРАСЕВ, основатель стартап-инкубатора ENSKIED
Там, где есть финансы, есть внешние инвестиции, создаются рабочие места, выстраивается новое предпринимательское движение, там так или иначе оказывается серьезное влияние и на экономическую среду, и на политическую систему. Прежде всего, это высокотехнологичные продукты, например, Blockchain, платформа, используемая у нас в избирательных кампаниях. Стартаповые проекты играют роль и в международных связях. Мы недавно вернулись из Лондона, где на большом мероприятии Tech Week, где было 20 000 человек, мы, Эстония, поставили рекорд по быстроте регистрации компании онлайн. Мировой рекорд за 15 минут. Так что стартап – это вполне альтернатива нынешнему консерватизму. Чтобы произошел качественный переход из индустриальной среды в постиндустриальную, стартаповский переход, нужны люди, горящие идеями, у которых есть доступ к экосистеме стартапов и в Эстонии, и в ЕС. Именно в этом направлении мы и прилагаем усилия, особенно в работе с молодежью Ида-Вирумаа.
Чтобы продать стартап, нужно его показать
Сегодняшним участникам молодежного инкубатора Нарвы ENSKIED по 16-17 лет, однако, уже сейчас многие из них могут похвастаться не просто оригинальными, но и потенциально жизнеспособными технологическими и быстро масштабируемыми идеями. Получив начальные знания по ведению бизнеса, основам рынка и теории продаж, ребята смело комментируют проблемы, с которыми они уже успели столкнуться.
Анастасия Федорцева считает, что оригинальности идеи для успеха мало: получается пятьдесят на пятьдесят. «Нужно прежде всего научиться презентовать ее людям: и потребителям, и инвесторам, со всех сторон ее показать, как Кубик Рубика, чтобы заинтересовать, и замысел, конечно, должен нести в себе ценность, иначе это просто фантазия».
Никита Стрекалов убежден, что все начинается с информации: «У нас очень плохо поставлена коммуникация в Ида-Вирумаа, мало кто знает о таких платформах, как стартаповские инкубаторы. А если и слышали, то совершенно не понимают их смысла и значения. А ведь это уникальный шанс для нашего поколения заявить о себе, заработать, создать рабочие места».
Кристина Чупрова уверена, что основная проблема несостоявшихся стартапов – это страх: «Очень многие ребята просто не уверены в себе, в своих возможностях. На самом деле, потенциал огромен. У нас в Нарве очень много хороших задумок и в IT, и в торговле, не хватает смелости и знаний, поэтому надо больше привлекать людей в такие инкубаторы, как наш».
Артем Черноземов призывает пробовать те идеи, которые изначально востребованы на рынке: «Так как мы закончили курс в молодежном инкубаторе, знания у нас есть, но нужно ставить жизнеспособные цели, производить реально нужный продукт. Пусть это не глобально, но реально, это должно работать».
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