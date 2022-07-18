Энергетическое агентство предупреждает: усилий Европы недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа

Директор МЭА Фатих Бироль прокомментировал этот вопрос после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Баку энергетическое соглашение, согласно которому поставки азербайджанского газа в ближайшие годы удвоятся.

Встатье, опубликованной МЭА, Бироль сказал: «Опираться только на газ из нероссийских источников категорически недостаточно — этих поставок просто нет в количествах, необходимых для восполнения утраченных поставок из России».

«И это даже в том случае, если поставки газа из Норвегии и Азербайджана выйдут на максимальный объем, если поставки из Северной Африки останутся близкими к прошлогоднему уровню, если внутренняя добыча газа в Европе продолжит последние тенденции, а приток СПГ увеличится в темпе, аналогичном рекордным показателям первого полугодия этого года» , - добавил он.

Европа рассчитывает на этой неделе узнать, возобновит ли Россия поставки газа по газопроводу «Газпрома» «Северный поток-1», на котором вот-вот должны закончиться 10-дневные работы по техническому обслуживанию.

Европа пытается импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ), чтобы заменить часть российского газа, но количество терминалов для разгрузки с танкеров ограничено, и поставки также ограничены.

Хотя ЕС не ввел санкции в отношении российского природного газа в ответ на вторжение Москвы в Украину, он попытался сократить импорт, чтобы уменьшить свою зависимость от Москвы.

Россия приводила различные причины сокращения поставок энергоносителей с Запада.