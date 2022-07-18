Усилий Европы по диверсификации поставщиков будет недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, предупредил в понедельник глава Международного энергетического агентства (МЭА), призвав к немедленным шагам по снижению спроса.
Энергетическое агентство предупреждает: усилий Европы недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа
Директор МЭА Фатих Бироль прокомментировал этот вопрос после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Баку энергетическое соглашение, согласно которому поставки азербайджанского газа в ближайшие годы удвоятся.
Встатье, опубликованной МЭА, Бироль сказал: «Опираться только на газ из нероссийских источников категорически недостаточно — этих поставок просто нет в количествах, необходимых для восполнения утраченных поставок из России».
«И это даже в том случае, если поставки газа из Норвегии и Азербайджана выйдут на максимальный объем, если поставки из Северной Африки останутся близкими к прошлогоднему уровню, если внутренняя добыча газа в Европе продолжит последние тенденции, а приток СПГ увеличится в темпе, аналогичном рекордным показателям первого полугодия этого года» , - добавил он.
Европа рассчитывает на этой неделе узнать, возобновит ли Россия поставки газа по газопроводу «Газпрома» «Северный поток-1», на котором вот-вот должны закончиться 10-дневные работы по техническому обслуживанию.
Европа пытается импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ), чтобы заменить часть российского газа, но количество терминалов для разгрузки с танкеров ограничено, и поставки также ограничены.
Хотя ЕС не ввел санкции в отношении российского природного газа в ответ на вторжение Москвы в Украину, он попытался сократить импорт, чтобы уменьшить свою зависимость от Москвы.
Россия приводила различные причины сокращения поставок энергоносителей с Запада.
Теперь европейские страны хотят, чтобы поток газа по газопроводу «Северный поток-1» возобновился в четверг, когда, как ожидается, закончится техническое обслуживание компрессоров.
«Европа вынуждена работать в условиях постоянной неопределенности с поставками российского газа, и мы не можем исключать полного прекращения», — сказал Бироль.
Глава МЭА, консультирующего промышленно развитые страны по вопросам энергетической политики, назвал последние шаги Москвы по сокращению потоков природного газа в Европу строгим предупреждением Евросоюзу.
Согласно анализу МЭА, страны ЕС должны заполнить свои резервы на 90 процентов в ближайшие несколько месяцев, чтобы пережить зиму без дефицита.
По оценкам МЭА, даже если Nord Stream возобновит работу и поставит нормальные объемы в ближайшие месяцы, потребуется сэкономить и отправить на склады еще 12 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно 130 СПГ-танкерам.
«Достижение этого 90-процентного уровня все еще возможно, но Европа должна действовать сейчас и использовать каждый оставшийся день», — сказал Бироль.
«Меня особенно беспокоят ближайшие месяцы», — добавил он.
МЭА рекомендует по возможности переключать выработку электроэнергии с природного газа на другие виды топлива, одновременно сокращая использование кондиционеров в зданиях для снижения спроса на электроэнергию.