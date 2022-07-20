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Фото ⟩ Инцидент на парковке Maxima: пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие

Келли Олеск
Инцидент на парковке Maxima: пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие
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Пьяный водитель стал причиной ДТП на парковке.
Пьяный водитель стал причиной ДТП на парковке. Фото: Jürgen Puistaja

Вчера, 19 июля, днем ​​в полицию поступило сообщение, что пожилой мужчина на своем Volvo XC90 въехал в другой Volvo на парковке магазина Maxima на улице Анне в Тарту, а затем попытался скрыться.

Люди, ставшие свидетелями аварии на парковке, не позволили виновнику аварии скрыться с места происшествия и забрали ключи от машины. Затем водитель попытался уйти, но и эта попытка не удалась, поскольку полицейский патруль уже успел приехать на место происшествия.

Полицейские установили у водителя сильное опьянение и отправили его в вытрезвитель. 

Фото: Jürgen Puistaja
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