Фото ⟩ Инцидент на парковке Maxima: пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие

Люди, ставшие свидетелями аварии на парковке, не позволили виновнику аварии скрыться с места происшествия и забрали ключи от машины. Затем водитель попытался уйти, но и эта попытка не удалась, поскольку полицейский патруль уже успел приехать на место происшествия.