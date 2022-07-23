Фото и видео ⟩ Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым

Как сообщает пресс-служба Спасательного департамента, в пятницу, 22 июля, поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у яхтклуба в Пирита отправился купаться и пропал 17-летний молодой человек.

По предварительным данным, до того, как пропасть, молодой человек был на пляже вместе со своими друзьями. Поиски начались в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита. Незадолго до трех часов ночи 23 июля спасательная команда на вертолета обнаружила в море тело молодого человека.

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.

В этом году в воде уже умерли 17 человек.

Спасательный департамент напоминает, что плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости сразу позвать на помощь. Людям с плохими навыками плавания и с плохой физической подготовкой следует во время купания держаться ближе к берегу.

Кроме того, спасатели отметили, что алкоголь и вода несовместимы – даже небольшое количество легкого алкоголя может стать роковым, поскольку под его воздействием организм работает по-другому, а люди склонны переоценивать свои навыки плавания. Даже трезвый человек должен адекватно оценивать свои возможности.

Количество несчастных случаев на воде с годами увеличивается, и, к сожалению, основной причиной является алкоголь. Кампания «У тебя есть сила воли!» призывает людей замечать рискованное поведение, связанное с алкоголем, и дает практические советы, как в критический момент не дать пьяному товарищу сесть за руль или пойти купаться.