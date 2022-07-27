Иран подписал соглашение с Россией, которое предусматривает поставку в Россию авиазапчастей и ремонтного оборудования иранского производства, а также ремонт и техническое обслуживание российских пассажирских самолетов, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирана.
Российские пассажирские самолеты будут ремонтировать в Иране
Как сообщает Mehr, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита замминистра транспорта России в Иран и встречи с руководством Управления гражданской авиации Ирана, пишет RUS TVNET.
В ходе этой встречи страны также договорились увеличить количество рейсов пассажирских самолетов между странами до 35 в неделю.
После вторжения России в Украину в феврале этого года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретил поставку в Россию авиационных частей и обслуживание российских авиакомпаний.
Между тем в июне власти США сообщили, что Россия пыталась купить у Ирана несколько сотен беспилотников для использования в войне в Украине. Иран тогда опроверг эту информацию.
Несколько дней назад украинское издание «Цензор.нет» сообщило, что первые иранские беспилотники уже доставлены в Россию. Власти США, однако, заявили, что пока доказательств этому нет.
В середине июля российский президент Владимир Путин посетил Иран.