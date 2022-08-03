Забудьте про городской шум: дом на Сааремаа ждет покупателей

Семикомнатный дом общей площадью 251,7 м2, построенный в 2008 году, рассчитан на круглогодичное проживание. Помимо основного дома, на участке есть гараж, сарай и погреб.

Фото: KV.EE

Общая площадь земельного участка составляет 16,33 га, из которых 2,43 га – пахотные земли, 3,25 га – естественные пастбища и 10,21 га – прочие земли.

Фото: KV.EE

На первом этаже находятся баня с массажной ванной, гардеробная, кухня, гостиная с выходом на террасу. На втором этаже расположены спальни. Отапливается дом двумя печами, одна из которых – большой камин, воздушно-тепловыми насосами и частично полами с подогревом.

Фото: KV.EE