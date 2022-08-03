В нарвской Maxima продавались карточки с георгиевской лентой, сотрудники проблемы не увидели

Со слов человека, посетившего магазин во вторник в 18:00, он заметил четыре поздравительные открытки с георгиевской лентой на стойке для открыток. «Я их сфотографировал, подошел к стойке информации к двум сотрудникам и спросил, как такое возможно?» В ответ, по его словам, ему уверенно дали понять, что карты не будут сняты с продажи.

«Я сказал, что в Эстонии запрещено экспонировать георгиевские ленты. На это сказали, что Путин скоро бросит в нас гранату», — рассказал мужчина, пожелавший остаться анонимным. Клиент предупредил сотрудников стойки информации, что за это их могут оштрафовать. «Для этого сотрудника не играло роли, что Maxima может получить штраф на сумму до 32 000 евро», — сказал он.

Мужчина также хотел поговорить с руководителем вышеуказанной Maxima, но у последнего уже закончился рабочий день. Из-за предположения клиента, сотрудник информационной стойки позвонил заместителю руководителя: «Заместитель также сказал по телефону, что открытки останутся так, как они есть».

Maxima: открытки убрали из магазинов, продолжаем общение с персоналом

Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti, дала по этому поводу комментарий Postimees:

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить покупателя, который указал, что у нас есть такие открытки в продаже. Уже вчера их сняли с прилавка нашего Нарвского Кренгольмского магазина XX Maxima. То же самое было сделано сегодня во всех других магазинах, где они могли быть на продаже. Они могли находиться в отдельных магазинах Maxima в Нарве и Таллинне. Трудно сказать точное количество магазинов, потому что тот же код EAN использовался поставщиком и для других открыток, которые мы продаем.

Это, безусловно, неприятная ситуация, вызванная человеческим фактором. В соответствии с контрактами, поставщик обязан обеспечить соответствие содержимого и дизайна открыток, поступающих в наши магазины, действующим в стране законам, в том числе положениям о распространении запрещенной символики. Мы не занимаемся одобрением дизайна каждой отдельной открытки.

При этом поставщик этих карт должен был следить за тем, чтобы такие карты нам не продавались. Здесь мы доверились поставщику. Поскольку этим поставщик злоупотребил нашим доверием, мы приняли решение прекратить с 4 августа с ним всякое сотрудничество и вернуть ему открытки, которые были у нас в продаже.

Maxima Eesti сразу после 24 февраля заняла очень четкую позицию, что мы поддерживаем свободный и демократический мир и выступаем за мир. Maxima также приняла решение немедленно отменить заказы на товары, произведенные в России и Беларуси, а также заказы от поставщиков в этих странах, и проинформировать об этом всех своих поставщиков. При этом все российские и белорусские продукты были убраны с полок магазинов Maxima за пару дней.

Кроме того, мы основываем свою деятельность на инструкциях, рекомендациях и постановлениях правительства Эстонии, в том числе касающихся распространения символов ненависти или содействия их распространению. Максима абсолютно нетерпима к распространению военной пропаганды и символов ненависти, и здесь мы строго следуем инструкциям правительства по установлению ограничений на их распространение.

Maxima Eesti неоднократно разъясняла свою позицию всем своим сотрудникам после 24 февраля, в том числе обращая внимание на поведение в соответствии с законом и не в соответствии с ним. В то же время необходимо учитывать, что у нас работает 3700 сотрудников, чьи способности к интерпретации действующих в стране законов и правил могут различаться. Мы повторно уведомляем наших сотрудников, чтобы они были особенно внимательны к враждебным знакам отличия.

Мы приносим свои извинения нашим клиентам и будем впредь внимательнее, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.